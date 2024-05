"Több életem is van" – őszinte vallomást tett Szinetár Dóra

Instagram-oldalán számolt be arról Szinetár Dóra, hogy reggel hétkor már a lányától kapott édes verset olvasgatta. Anyák napja alkalmából azon is elgondolkozott, hogy pontosan "miről is szól ez az egész"...

A színésznő (képünkön a szülei társaságában) fontosnak tartja, hogy a gyerekei szemén keresztül is képes legyen látni a világot (Fotó: Máté Krisztián)

Amióta gyerekem lett – aztán gyerekeim –, több életem is van. Igen, ez több idő, több energia, több fáradtság, de több élmény, több kapcsolódás, több élet!

Mert rajtuk keresztül ismerek egy csomó embert, néha csak a történetek alapján, de mégis nagyon, mert rajtuk keresztül látok rengeteg dolgot a világból, az ő szemüvegükön keresztül, mert rajtuk keresztül is élek. Igen, én azon anyák közé tartozom, akinek szimultán futnak a fejében ezek az életek. Az összes izgalmukkal, sikerükkel és kudarcukkal – elmélkedett a 47 éves színésznő, aki szerint az összetartozás a legfontosabb, tévedjenek is a szerettei a világ bármely pontjára.

– És 47 éves gyerekként néha nehéz beszámolni, hogy “hogy sikerült?”, hogy “milyen volt?”, hogy “mi volt ma?”. De muszáj. Mert a 6, a 16, meg a 27 éves anyukájaként én is megkérdezem, mert szeretném tudni, mert ott akarok lenni vele, mert át akarom érezni, mert örülni akarok vele, mert az Anyukája vagyok!!! És így értem, hogy hogy vagyok az anyukámnak meg a gyereke. Örökké – zárta megható sorait Szinetár Dóra, a kommentelők pedig mélyen egyetértettek vele. Mint azt megírtuk, a színésznőt néhány hete egy betegség döntötte le a lábáról, de láthatóan mostanra sikerült kilábalnia belőle!