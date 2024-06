Fontos bejelentést tett Szinetár Dóra a házasságáról: "volt ebben a 12 évben rengeteg minden"

Szinetár Dóra és férje, Makranczi Zalán immáron 12 éve szerelmesek egymásba. Ez számukra egy rendkívül fontos évforduló, ezért a színésznő érzelmes poszttal köszöntötte férjét:

- Ma 12 éve tudjuk, hogy szeretjük egymást. Elképesztően kalandos és színes 12 év volt. Sokan az elején egy fabatkát sem adtak volna azért, hogy lesz belőle valami. Azok lassan beláthatják, hogy tévedtek. Nem mintha fontos lenne, ki mit gondol, hiszen mi mindig tudtuk, hogy ez lesz az! Hogy ez Az! Mi úgyis tudjuk.

Mi tudjuk azt is igazán, hogy mi minden történt velünk. ! Mert volt ebben a 12 évben rengeteg minden. És persze változott közben csomó dolog. Bennünk, körülöttünk.

Az érzéseink is változnak. Az enyémek is. Az iránta érzett érzéseim is. Mert ahogy múlik az idő, egyre jobban, egyre mélyebben és egyre tudatosabban vagyok végtelenül szerelmes ebbe az édes Emberbe! Még nagyon sokszor 12 évet nekünk Kedvesem! A Jóisten Éltessen! - írja.

