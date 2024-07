Pető Brúnó bevallotta: ez a legnagyobb félelme

A Zsákbamacska fiatal műsorvezetője Pető Brúnó meglepő őszinteséggel vallott legnagyobb félelméről élő adásban. A fiatal énekes igazán furcsa dologtól retteg, a legtöbben nem is gondolnánk, hogy ilyesmitől fél.

Pető Brúnó bevallotta, mitől fél a legjobban és szembe is kellett néznie vele (Fotó: TV2)

Brúnót a videóban arról kérdezték, hogy fél-e valamilyen állattól és úgy tűnik igencsak érzékeny pontra tapintottak.

Nem félek, de nem szeretem őket. Voltam én ebben a műsorban, ahol Mexikóba kellett utaznom és sok állatot meg kellett fognom, ennem, tapintanom, de az más volt. Ott bíztam az emberekben, de nem szeretem ezt azért annyira. Például kígyókkal csak úgy barátkoznék, ha ott lenne mellettem egy profi, aki bármelyik másodpercben le tudja venni rólam és nem kell megfognom, tehát nem az én irányításom alatt van. De a legnagyobb félelmem, az a skorpió, gyűlölöm őket

– árulta el a TV2 sztárja.

Ezután bekötött szemmel kellett egy állatot megérintenie, ami nem más volt mint egy skorpió, és amit természetesen egy szakértő hozott be, és felügyelt. És annak ellenére, hogy Brúnó külön megkérte a fiúkat, hogy ne hozzanak skorpiót, állta a sarat és még meg is érintette az állatot.

Pető Brúnó az Ázsia Expresszben már megküzdött a félelmével

Brúnó tavaly az Ázsia Expressz című TV2-es kaland-reality műsor forgatásán járt Mexikóban és Guatemalában, ahol találkozhatott hasonló állatokkal és többször is le kellett győznie ezt a félelmét. A versenyben a korábban az Exatlonban és a Dancing with the Starsban is látható Kempf Zozóval indultak és olyan jó párost alkottak, hogy végül sikerült a harmadik helyet megszerezniük.