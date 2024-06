Pető Brúnó: „Nagyon válogatós vagyok a csajok terén”

Marics Petivel együtt vezetik a TV2 műsorát, a Zsákbamacskát Fotó: TV2

– Milyen értékrendet hozol otthonról?

– Sokat voltam kolis, emiatt laktam vidéken is. Azt szoktam mondani, hogy sok mindent szedtem össze a fociöltözőből, ami minden téren megedzett. A focisták java része azért életrevaló, mert csibész, én pedig ezt tanultam kiskorom óta. Ráadásul sok minden leköt, ezért több mindennel foglalkozhattam az idők folyamán, legyen az a rap, a tévé vagy a foci. Mindenhol volt lehetőségem tanulni valamit, amit később kamatoztathatok az életemben.

– Marics Petivel és Stana Alexandrával milyen a triótok?

– Petivel öt éve haverok vagyunk, ismerjük egymás humorát, teljesen egy hullámhosszon vagyunk. Marics a Dancing with the Stars alatt mutatta meg Stexnek, hogy milyen a mi baráti körünk igazából. Ugyanolyan az egész bagázs, mint amit látnak a nézők, ezért amire megérkeztem, addigra már Stex is teljesen profin működött, mint haver. Mondhatjuk, hogy befogadtuk Alexandrát a baráti körünkbe.

– Vannak későbbi terveid a tévézéssel?

– Nincs semmi konkrét elképzelés, hogy mivel szeretnék foglalkozni a jövőben, ami televízió. Kedvelem a műsorvezetést, és szívesen is teszem. Mellette azonban több műsor is tetszik, amit szívesen csinálnék. Ilyen volt az Ázsia Expressz vagy ilyen lenne más versenyzős formátum, ahol egymás ellen kell megmérkőzni. Szerintem ez izgalmas és vicces is. Minden lehetőségre nyitott vagyok, és az emberpróbáló kihívásokra szívesen mondok igent.