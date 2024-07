Példátlan lépésre szánta el magát Katalin hercegné: gyermekeiért tette

Nem titok, hogy Vilmos herceg és Katalin hercegné számára a család a legfontosabb. Főleg most, hogy utóbbiról kiderült, hogy daganatos betegséget diagnosztizáltak nála.

A walesi herceg és hercegné igyekszik mindent megtenni annak érdekében, hogy gyermekeik ne szenvedjenek semmiben hiányt és a lehető legnyugodtabb legyen a fiatalkoruk. Törekednek arra is, hogy megóvják őket a nyilvánosságtól, de nem szeretnék, ha egy elzárt világban nőnének fel, ezért például az iskoláztatásuk során azt is fontosnak tartották, hogy ne kivételezzenek velük, és hogy a kortársaikkal együtt tanulhassanak. Így fel sem merült, hogy magántanulók legyenek.

Eközben azonban arról sem feledkeznek meg, hogy a brit királyi család jövője azon is múlik, hogy mennyre ismerik meg őket az emberek, ehhez pedig óhatatlan, hogy bizonyos információkat megosszanak magukról.

Természetesen György herceg, Sarolta hercegnő és Lajos herceg jelen vannak minden nagy horderejű eseményen, ahol a királyi család is képviselteti magát. Egyértelmű volt, hogy például Erzsébet királynő temetésén vagy Károly király születésnapi ünnepségén, a Trooping the Colouron ők is ott lesznek a családtagok között. A nagyközönség csak ezeken az alkalmakon láthatja őket, illetve akkor, ha Vilmos herceg vagy Katalin hercegné esetenként ellátogat velük egy-egy sportmérkőzésre vagy jótékonysági eseményre.

Ugyanakkor a rajongóknak hatalmas igényük van arra, hogy a brit királyi család legfiatalabb tagjait is időről időre láthassák. Ennek érdekében a hercegi pár számos újdonságot vezetett be a királyi családban, amelyek például II. Erzsébet királynő idejében elképzelhetetlenek lettek volna.