Levélben védekezik a botrányba keveredett karateedző: állítja, volt tanítványa hazudik

Mint arról korábban többször beszámoltunk, felháborító események zajlottak egy gyerektáborban a szolnoki kalandparkban, ahol egy karateedző úgy kirúgta egy kisfiú lábát, hogy a gyermek szabályosan megpördült a levegőben, majd fejjel csapódott a földbe. Az eset alighanem ki sem derül, ha egy kamera nem rögzítette volna – így azonban országos botrány lett belőle. A történtek után többen is beszámoltak a Tények stábjának arról, hogy nem ez volt az edző első esete. Többek közt arról beszéltek: tinilány tanítványait a végsőkig manipulálta, majd testileg kihasználta. Szerintük több fiatal lányt is megerőszakolhatott. Egy nő pedig arccal és névvel vállalta a vele történteket. Adrienn arról beszélt: a férfi 17 évvel ezelőtt megerőszakolta őt. Ő ekkor a tanítványa volt, az edző pedig a történtek után halálosan meg is fenyegette, hogy ne merjen senkinek beszámolni minderről.

Adrienn állítja: a botrányba keveredett edző 17 éve megerőszakolta Fotó: Tények

Azt mondta, hogy ha nem ellenkeztél volna, akkor ez nem így történik, hanem akkor ezt te élvezed

– idézte fel az esetet könnyek közt a nő.

A férfi most a Tényeknek küldött levelet, melyben állítja: a nő nem mond igazat, az eset egyáltalán nem úgy történt 17 éve.

Kirívó viselkedése és a karate szellemiségének, valamint a belső normarendszernek a folyamatos felrúgása miatt el kellett távolítani az egyesületből. Mindezek előtt többször tett ajánlatot, melyet többször, több szinten és stílusban visszautasítottam, mint párkapcsolatban élő

– olvasható a karateedző levelében.