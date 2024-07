Ördög Nóri kitálalt a botrányos átigazolásáról: „Jó érzéssel azóta sem tudtam az RTL Klubra gondolni”

Jól döntött

Amikor a második gyermekével is várandós lett Nóri, tudta, ugyanez vár rá, mint az első várandóssága után: megalázó helyzetek. De szerencsére ekkor megkereste a TV2, ahol azóta is büszkén dolgozik, több sikeres műsort vezetett és vezet jelenleg is a csatornán.

– Az RTL-ben általában az volt az érzésem, hogy érezd megtiszteltetésnek, hogy nálunk dolgozhatsz, közben jött egy nagyon kontrasztos: mi nagyon megtisztelve éreznénk magunkat, ha nálunk dolgoznál megkeresés, és akkor azt éreztem, inkább azt választom! Nagyon jó döntés volt!