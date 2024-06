Újra együtt Tilla és Ördög Nóra, nem is lehetnének boldogabbak: "vártam ezt a pillanatot"

A Borsnak lehetősége nyílt néhány mondatot váltani Ördög Nórával a Megasztár nagyszabású válogatónapján, ahol hatalmas tömeg várta őt és műsorvezetőtársát Till Attilát. Óriási volt a hangulat, ami természetesen a TV2 népszerű arcaira is átragadt. Nórát arról faggattuk, hogy mit is jelent neki egy legendás műsor nagy visszatérésében közreműködni.

Ördög Nóra és Till Attila rég dolgoztak együtt utoljára (Fotó: TV2)

Ördög Nóra: „Valakinek tényleg megváltozik az élete”

– Fantasztikus érzés a legendához csatlakozni, és ezt kétféleképpen is értem.

Egyrészt a Megasztárra gondolok természetesen, de tulajdonképpen Tillára is, nagyon régen vezettünk közösen műsort, és vártam ezt a pillanatot.

Ahogy elkezdtük a forgatást, azt éreztem, hogy igazán emelkedett a hangulat, jó csatlakozni ehhez a csapathoz, és látom, hogy a jelentkezők is mennyire komolyan veszik az egészet, ami nem csoda, hiszen valakinek tényleg megváltozik az élete – kezdte lapunknak Ördög Nóra, utalva itt Tóth Verára, Caramelre, Ruzsa Magdira, vagy éppen Király Viktorra, akik mind a Megasztárnak köszönhetik, hogy bőven több mint évtizedes karriert futottak be már eddig is és nincs ember széles-e hazában, aki ne ismerné a nevüket.

Fergeteges hangulatban telt a Megasztár válogatónapja a fővárosi Bálnában (Fotó: TV2)

„Ez az a fórum, ez az a brand...”

– Sok olyan tehetséggel találkoztam, akik azt mondják, ők csak a Megasztárban szeretnék megmutatni magukat. És bár volt több tehetségkutató az elmúlt években, de akkor nem érezték, hogy el akarnának indulni. Ők ennek a zsűrinek akarják megmutatni magukat, ez az a fórum, ez az a brand, ahol ki akarnak lépni a színpadra – tette hozzá a műsorvezető, aki így idén két igazi TV2-s legendában is látható lesz, hiszen a Megasztár mellett, ősztől az Ázsia Expressz 5. évadát is vezeti.