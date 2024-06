„Olyan, mintha ciki, szégyellnivaló dolog lenne” – Tornóczky Anita ledönti a lombik körüli titkolózást

"Lelkileg is igen megterhelő folyamat"

Finoman fogalmazva is ez egy igencsak megterhelő, gyakran kellemetlen és fájdalmas procedúra.

– Van, aki szerencsésebb és csak egyszer éli át, míg sokan még tízszer is alávetik magukat a vizsgálatoknak és a beavatkozásoknak. A kapcsolatot is nagyon próbára teszi, mert ez olyan, mintha egy hullámvasúton ülne az ember, és nem csak testileg, hanem lelkileg is igen megterhelő folyamat. A hormonváltozások nyilván okoznak hangulatingadozást, az ember párjának is el kell ezt viselni. Együtt kell végigcsinálni, csak ahol azért vállalnak egy gyereket, mert abban reménykednek, hogy attól jobb lesz a kapcsolatuk, ott simán a kapcsolat végét is jelentheti egy ilyen folyamat – árulta el lapunknak a kismama, aki nemrég Instagram-oldalán büszkén mutatta meg növekvő pocakját.