Így van most a Next Top Model Hungary győztese: Nagy lépés lenne, de vágyom rá

Nem mindennapi fotóval jelentkezett a napokban a Next Top Model Hungary győztese. Mészáros Lili nemrég a műsorban is szereplő Oleg Borisuk kamerája előtt mutatta meg egy újabb arcát. Erről mesélt most a Borsnak.

Mészáros Lili: „Egyetlen ballépés elég"

– Féltem, hogy megosztóak lesznek a képek, de sokan egyenesen azt írták, hogy ez a kedvenc fotósorozatuk rólam, egyébként nekem is nagy kedvencem – ismerte el mosolyogva Lili.

– Nagyon szerencsés vagyok, ha százalékban kéne kifejezni, úgy mondanám, hogy 99 százalékban pozitív véleményeket kapok és hallok vissza. Őszinte leszek, féltem, hogyan küzdenék meg azzal, ha rám szabadulna a népharag. Azért résen vagyok, mert egyetlen ballépés elég. De most ezt nagyon jó megélni, jó visszaigazolás arra, amit csinálok.

Lili magabiztosan menetelt a Next Top Model Hungary dobogójának legfelső fokáig (Fotó: Martin Vanda)

Mészáros Lili törekszik a természetességre, az önazonosságra, ehhez a műsorban és a közösségi oldalain is tartja magát.

– Már a Next Top Model Hungary forgatásain is figyeltem rá, hogy az igazi arcomat mutassam, többnyire smink nélkül voltam. Muszáj igazi dolgokat közvetíteni ebben a furcsa világban, ahol annyi a plasztika, a szerkesztett kép. Remélem, a követőimnek is felüdítő látni valami valódit.

Lili elismerte, az önelfogadás számára többéves munka volt, de mindenkinek javasolja, hogy ássa bele magát a témába, mint mondja, ez a siker egyik kulcsa.

Külföldi karrierrel kacérkodik a Next Top Model Hungary nyertese

A Next Top Model Hungary győztese már korábban is modellkedett, most viszont minden korábbinál több lehetőség nyílt előtte, a biomérnöknek tanuló lány elárulta:

„Az egyetemi tanulmányaim most mellékpályára kerültek. Már csak egy év van hátra a környezetvédelmi szakirányon, ezért mindenképpen szeretném majd befejezni, s később ezen a területen helyezkednék el. Fuzionálnám a modellkedéssel: például a textilipari újrahasznosításokra fókuszálnék” – mesélte Lili, majd hozzátette:

− De most leköt mindaz, amire a műsor megnyerésével lehetőségem nyílt. A tartalomgyártás, a modellkedés, ráadásul az Icon Model Management segítségével külföldön is lehetőségem lesz szárnyakat bontogatni. Nagy lépés lenne, de vágyom rá, és szerencsére a környezetem is támogat benne. A barátommal sokat beszélgettünk erről, és mivel őt a munkája nem köti egy helyhez, szívesen tartana velem. A szüleim persze nehezen viselnék, de már megszokták, hogy olykor másfél-két hónapot is külön töltünk.

Tényleg nagyon támogató közegben nőttem fel. Ez lehet a siker másik kulcsa

– tette hozzá mosolyogva a Next Top Model Hungary győztese.