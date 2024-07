Hoppá! A Tinderen keresi a szerelmet a sármos magyar színész

Nagy Balázs sokaknak a Jóban Rosszban sorozatából lehet ismerős, a színész személyesítette meg Kollár Mihályt, de számos más produkcióban is feltűnt már. A magánéletét azonban tabuként kezeli, nem igazán lehetett hallani mostanában arról, hogy esetleg foglalt-e a szíve, vagy még keresi az igazit. Utoljára 2020-ben reppentek fel olyan pletykák, hogy Széphalmi Juliskával alkotnak egy párt, s bár eleinte tagadták a dolgot, végül a nyilvánosság előtt is vállalták a szerelmüket. Ez a viszony viszont csak két évig tartott, ám, hogy mi történt azóta a színész magánéletében, senki nem tudta. Eddig…

Nagy Balázs fotói online társkeresőn tűntek fel (Fotó: TV2)

Nagy Balázs online keresheti a szerelmet

Lapunk szemfüles olvasója éppen a Tindert pörgette, mikor szembe találta magát a sármos színész fotóival. Persze, ez még koránt sem jelenti azt, hogy a profil mögött valóban Balázs van...

Óvatos vagyok, mert tudom, hogy sok csaló van a társkeresőkön, éppen ezért először nem hittem el, hogy tényleg Balázsé a profil. Gondoltam, biztos csak lelopták a fotóit. Aztán jobban megnéztem, és láttam a kék pipát a neve mellett, a bemutatkozását, úgyhogy szerintem ő lehet az

– írta olvasónk, aki fotókat is mellékelt a profilról, így valóban lehet igazságalapja annak, hogy esetleg Balázs kezeli az oldalt. Ennek tanúsága szerint a színész komoly kapcsolatot keres, és a három gyermeke mellé is szeretne még kistestvéreket. Sőt, azt is megtudtuk, hogy szeret utazni, olvasni, moziba járni és kávézni, illetve a sport is szerves része a mindennapjainak.

Reméljük, ha valóban Balázs keresi az igazit, akkor hamarosan meg is találja!

Nagy Balázs nem kertel... (Fotó: Tinder / Bors olvasói fotó)

Mások is online keresik a boldogságot

Nem csak Balázs az egyetlen a hírességek közül, aki tinderezik. A minap Bányai Noémi is feltűnt a társkeresőn, aki a Sztárban sztár leszek! negyedik évadából lehet ismerős sokaknak. A fiatal lány nem titkolja egyébként, hogy a neten keresi a szerelmet, bár igencsak magasak az elvárásai. Legalábbis a profilja leírásából erre tudunk következtetni...

Keresem azt a fiút, aki mindazt megtudja adni, mint Szoboszlai Dominik

– olvasható az oldalán. Hát, Noémi sok sikert kívánunk Szoboszlai klónjának a kereséséhez!