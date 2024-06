"A Tinder-randim azt akarja, hogy gyomláljam ki a kertjét első randevún"

Egy férfi értetlenül áll azelőtt, hogy a Tinder-randija azt kérte, gyomlálják ki együtt a nő kertjét első randiként. A férfi nem tudja, hogy ezt most intő jelnek vegye-e.

A 25 éves férfi elmesélte, hogy "meccseltek" a 24 éves lánnyal a Tinderen, majd beszélgetni kezdtek. Amikor a férfi randizni hívta a lányt, az felajánlotta, kertészkedjenek együtt. A lány úgy gondolta, a gazolás igazán jó alkalom arra, hogy beszélgessenek és meglássák, lehet-e közöttük valami más is. A férfi viszont kicsit tart a dologtól.

"Nagyon csinos, sok közös van bennünk és kifejezetten érdekelt. A profilján van pár kép, ahol éppen kertészkedik, ezért jófej akartam lenni és arról kérdezgettem. Nem gondoltam, hogy ez lesz belőle. A beszélgetés jól ment és amikor feltettem a kérdést, hogy esetleg személyesen is találkozhatnánk-e, azt mondta, menjek át hozzá gazolni. Amikor elnevettem magam, hogy »első randiként?«, akkor azt mondta, szerinte ez egy igazán pihentető tevékenység, ami közben beszélgethetnénk és segíthetnék is neki, mert sok eső esett, így sok a gaz" - mesélte a Redditen a férfi. "Igazából nem érdekel, mi az első randevú, akár kertészkedhetünk is, csak nem figyelmeztető jel, hogy már az első napon velem végeztetné a házimunkát?"

A kommentelők szerint ez igazán aranyos gesztus a nőtől, hiszen egy olyan helyre hívja meg, ahol ő jól érzi magát. Hasznos dolgot tudnának együtt csinálni, miközben kötetlenül beszélgetnek. A többség szerint kár, hogy a férfi ezt házimunkának éli meg, valamint mások arra hívták fel a figyelmét, hogy bizony nála van inkább vörös zászló, ha szerinte egy férfi nem végezhet házimunkát.