"Keresem azt a fiút, aki mindazt megtudja adni, mint Szoboszlai Dominik" - Lebukott a gyönyörű magyar énekesnő, randi appon vadászik párra

Bányai Noémi a Sztárban Sztár leszek! negyedik évadának felfedezettje nagy utat járt be a műsor óta, sőt még egy kapcsolata is volt a Power of Love egyik szír csődörével, aminek Valentin-nap környékén lett vége. A minap észrevettük, hogy az énekesnő a következő párját keresheti egy online társkereső applikáción, a Tinderen, amiről kiderült, nem ismeretlen Noémi számára.

Bányai Noémi Szoboszlai Dominik szívére pályázna? (Fotó: Szécsényi Gergő)

Tindereztem már korábban, sőt volt már pár randim is onnan, de nem igazán találtam eddig ott olyan fiút, akivel valamilyen tartósabb dolog alakult volna ki

– kezdte a Borsnak az énekesnő, aki viszont hisz abban, hogy az ember rátalálhat élete szerelmére a neten.

Bányai Noémi Instagram- és TikTok-oldalai mellett a Tinderen is megtalálható, ha elég szemfülesek vagyunk (Fotó: Szécsényi Gergő)

Bányai Noémi Tinderen keresi az igaz szerelmet

Noémi nem adja könnyen magát, sőt nem is az a tipikus egyéjszakás fajta lány, azaz ki lehet jelenteni, hogy van tartása. Egy korábbi jó példa pedig tartja benne a lelket, hogy megtalálhatja az igaz szerelmet az interneten is.

Én úgy gondolom, hogy az ember találhat a neten olyan párt, akivel később egy hosszútávú kapcsolatot tud kialakítani, sőt van egy példa is erre az életemben.

– Egyik barátnőm a neten ismerte meg a párját, akihez azóta már férjhez is ment. Szerintem nem ez lehetetlen, csak nehéz – mondta az énekesnő, akit többen felismertek a randi appon.

– Már volt olyan ember, aki felismert a Tinderen – jegyezte meg viccesen Noémi, de a társkeresős profiljának leírása visz mindent igazán.

Keresem azt a fiút, aki mindazt megtudja adni, mint Szoboszlai Dominik

– írja oldalán az énekesnő.

Szoboszlai Dominik kerestetik Tinderen?

Az énekesnő nem biztos, hogy sok olyan embert fog találni az alkalmazáson, akik annyit tudnak adni neki, mint a magyar válogatott csapatkapitánya, azonban, mint kiderült, Noémi nem feltétlen azt szeretné, ha elhalmoznák, inkább a törődés fontos számára.

– Megmondom őszintén, láttam, hogy most voltak nemrég nyaralni a barátnőjével, és csodálatos képeket töltöttek fel.

Igen, én is vágyom már azért arra, hogy valaki kényeztessen kicsikét, és esetleg elvigyen valahova utazni, kirándulni, vagy csak túrázni

– szögezte le Noémi, aki az olasz álomnyaralásnál azért kevesebbel is beéri.

Nem kell nagy dologra gondolni, az olasz tengerpart helyett kiegyezek csak egy Balatonnal is

– nevetett fel a TV2 szépsége.