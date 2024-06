Széphalmi Juliska újra munkába állt

Széphalmi Juliska tavaly év végén esett át a második térd műtétjén. A komoly beavatkozás miatt nagyon sokat kellett pihennie, és az utóbbi fél évben a gyógyulásra kellett koncentrálnia. Emiatt a két szerelmét, a futást és a táncot is félre kellett tennie, amíg nem lesz elég erős. A múlt héten azonban megtör a jég.

Lassan visszatérhet a munkába is Széphalmi Juliska (Fotó: Szabolcs László)

Újra próbákon

Korábban azt mondta, hogy őszre már visszatérhet a színpadra is, így lassan belekezdhet a próbákba is. A napokban Juliska egy videót rakott ki a közösségi oldalára, amiben éppen a Nyomorultak című előadásra gyakoroltak. A felvételen több jelmezben is látható a táncművész, tehát újra belevethette magát a munkába, amit láthatóan nagyon élvezett.

– De jó újra jelmezben látni Juliska. Szeptemberben ott leszek megint – írta egy kommentelő Juliskának.

Ennek is eljött az ideje Széphalmi Juliska életében

A táncművész már olyan jól halad a gyógyulási folyamatában, hogy a múlt hétvégén már egy futóversenyen is részt vett, ami szerencsére nagyon jól sikerült. Az élményeiről egy hosszabb posztot is írt.

– Első futóversenyem a 2. térdműtétem óta! Nagy vízválasztó, az biztos, nem tudtam, mire számítsak, hogyan fogom bírni, csak bíztam a testemben, hogy igen, ennek eljött az ideje! A rajtnál az volt bennem, de jó lenne 48 percen belül, annak meg kéne lennie! Hát a vége 47:58 lett, szóval én elégedett vagyok, és nyilván nagyon tanulságos volt az egész. Szerencsére a térdem szuperül bírta, viszont az állóképességem... huhh, hát az nagyon elment, nyilván az elejét jól el is futottam és párszor azért bele kellett sétálni, hogy összeszedjem magamat! – írta akkor a táncművész.