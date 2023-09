Súlyos büntetés a száguldás miatt: Döntött a rendőrség G.w.M és Junior ügyében

Nem újdonság, hogy L.L. Junior és G.w.M szerelmese a sok millió forint értékű luxusautóknak, melyeket többszáz lóerős motorok hajtanak. A száguldás szerelmesei azonban sokszor elfelejtik, hogy a közúti szabályok mindenkire vonatkoznak, így természetesen rájuk is. Junior Instagram-oldalán most is találni olyan régebbi fotót, ahol a telefonja kijelzőjén egyértelműen látszik, hogy épp túllépi a maximális sebességet. Bár azt senki sem tudja, hogy ő és barátja, G.w.M hányszor lépik át a megengedett sebességet, augusztusban nem hagyott kétséget a két zenész afelől, hogy magasról tesznek a szabályokra. Junior videót készített arról, ahogy a Petőfi hídon rongyol végig, G.w.M autója után.

Ezt a fotót 2022. augusztus 12-én töltötte fel Junior az Instagram-oldalára, ami a cikkünk születésének pillanatában még fent volt (Fotó: Instagram)

Eljárás indult

A videó megjelenése után egy nappal elszabadult a pokol az interneten, az emberek tömegesen adtak hangot a nemtetszésüknek, és mindenki azt várta, hogy a rendőrség lépjen az ügyben, a két vagány kapja meg az őket megillető méltó büntetését. A hatóság nem is habozott, a Budapesti Rendőr-főkapitányság a videó alapján hivatalból indított eljárást, melynek keretében vizsgálták a felvétel tartalmát.

A zenészek körében népszerűek a több száz lóerős verdák (Fotó: Facebook)

Nem tartják nagy problémának

Az eset látszólag nem viselte meg különösebben a két zenészt, G.w.M elzárkózott minden nyilatkozattól, sőt zárt csoportot alakított ki az Instagram-oldalán, hogy azok, akik "bántják őt" ne láthassák a tartalmait, Junior pedig egy dühös posztban kért bocsánatot, illetve osztott ki mindenkit, mondván, milyen álságos a világ, mindenki követ el bűnöket, de valamiért mindig őt veszik elő...

Junior dühös bejegyzésben mentegette magát (Fotó: Instagram)

Büntetés

A Budapesti Rendőr-főkapitánysághoz pénteken délelőtt intéztünk kérdéseket arra vonatkozóan, hogy történt-e előrehaladás az augusztus végi ügyben. A válaszukból megtudhattuk, hogy a két zenész komoly büntetést kapott, de nem egyformát. Hogy ennek mi az oka, azt a BRFK közleményében olvashatják:

A Budapesti Rendőr-főkapitányság a megengedett sebesség túllépése miatt a két járművezetővel szemben fejenként 90 ezer forint közigazgatási bírságot, valamint 6-6 közlekedési előéleti pontot szabott ki, míg a vezetés közben kézben tartott mobiltelefonnal videózás miatt a jogszabályban rögzített húszezer forint pénzbírságot szabta ki, valamint három közlekedési előéleti pontot rögzített.

Vagyis Junior nemcsak lebuktatta magukat azzal, hogy a videót közzétette, de pluszban meg is büntették érte, hogy használta a telefonját vezetés közben.