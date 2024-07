Lázár Chef rengeteg szerelmes levelet kapott

Sokak kedvenc séfe volt Kovács Lázár, vagyis Lázár Chef, aki most a hot! magazinban mesélt arról, hogyan éli jelenleg az életét.

hot!: Ti voltatok Kaszás Gézával az első sztárséfek. Hogyan élted meg ezt?

Lázár Chef: Akkor még nem létezett olyan, hogy „sztárséf”. Mindenki sztár volt, aki a tévében szerepelt, egymillióan néztek minket hétvégente. Nem feltétlenül a teljesítményem miatt lettem sztár, hanem mert mindennap ott voltunk a képernyőn, mindenki ismert. Ma már biztosan máshogy élném meg a hirtelen jött népszerűséget. Most már vannak rá szakemberek – mint például a focistáknál –, akik felkészítenek rá, hogy milyen lesz, amikor majd sikeres leszel. Ha lett volna olyan segítség, aki felkészít, hogy mire kell figyelni, akkor nálam is sok minden másképp alakult volna. De nem volt ilyen. Ha valami mindennap szembe jön, akkor azt megveszed, megkedveled, vagy megutálod. Engem szerencsére megkedveltek, elképesztő mennyiségű szerelmes levelet kaptam. (Nevet.)

hot!: Később a munkád sokszor évekre külföldre szólított. A feleséged, Melinda sosem mondta, hogy inkább ne költözzetek?

Lázár Chef: Ez egy szerencsés együttállás volt: ő is szeret világot látni. Ha ő nemet mondott volna, akkor nem megyünk, és ma teljesen más életünk van, de mindig partner volt ebben.

Visszagondolva, jó, hogy akkor ezeket megléptük, mert ma már nem tudnánk, hiszen Nándi még fiatal. De néhány év múlva jön majd újra egy olyan periódus, amikor minden gyerek kirepül, és kettesben maradunk. Akkor biztosan utazunk majd, mert imádjuk.

Szívesen nyitnék egy kis kávézót is, mondjuk, Spanyolországban, de szigorúan csak a tenger partján, mert engem a víz, a tenger feltölt.

hot!: De addig is sok a munka itthon. Mikor vagy együtt a családoddal?

Lázár Chef: Most például Olaszországban voltunk, mert két fiam is vízilabdázik, és volt egy komoly verseny, egy hetet töltöttünk ott a családdal. Mondták is az ismerőseim, hogy nyaralni voltunk, pedig nem, mert a fiúk komolyan dolgoztak. Vagy például a feleségem tart jógatáborokat Horvátországban és Spanyolországban, olyankor mi is velük tartunk, és én főzök, amíg ők jógáznak, ebből videók is készülnek. Tehát ezek a táborok arról is szólnak, hogy együtt van a család.