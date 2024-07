Kulcsár Edina vallomása: „A várandósság az egyik legcsodálatosabb dolog a világon, de...”

Talán egy szóval úgy lehet leírni, hogy érzelmi hullámvasútra ültet, ami nem csak 9 hónapig tart, hanem bőven azután is. És talán amit a legnehezebben él át mindenki ezekben az egyébként csodás hónapokban, az a test folyamatos változása. Persze vannak kiváltságos genetikával rendelkező anyukák, de talán többen vagyunk, akik bizony megküzdünk ezekkel a nem túl kellemes érzésekkel. Én ezt most a 4. babámmal a pocakomban szinte egyáltalán nem is érzékelem. Szerintem már hozzászoktam a látványhoz - Jó… azért van amikor én is kiakadok, hogy nincs mit felvennem, meg jézusom, hogy nézek ki és társai - de aztán gyorsan észhez térek. Alapvetően szeretem a testem. Nem azért mert szerintem hű de jól nézek ki, (van szemem és önkritikám, ezért is próbálok edzeni) hanem azért mert életet adott a gyermekeimnek, amiért nagyon-nagyon hálás vagyok! És ha valaki esetleg elégedetlen lenne magával és nem szeretné a testét, akkor gondoljon arra, hogy a gyerekeinket sem csak akkor szeretjük, amikor nagyon jól viselkednek. Ezt egyszer valahol olvastam, és azóta ha éppen kezdenék kiakadni a testemre, akkor ez a gondolat mindig visszaránt a valóságba és az önsanyargatás helyett inkább a hálához folyamodok