G.w.M-nek köszönheti gyógyulását Kulcsár Edina

A rapper férje a jelek szerint nagyon jó hatással van az egykori szépségkirálynőre, hiszen még egy korábbi betegségéből is kigyógyult, amióta vele van. Kulcsár Edina erről az ijesztő problémáról többször is mesélt már a követőinek, és most azt is elárulta, minek köszönheti, hogy nem kell többé aggódnia.