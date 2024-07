Krausz Gábor számára nincs lehetetlen Mikes Anna oldalán: még ezt is képes volt megtenni

Krausz Gábor és Mikes Anna lassan egy éve alkotnak egy párt. A sztárséf és a Dancing with the Stars táncosnője a TV sikerműsorában szerettek egymásba, és a jelek szerint nagyon megtalálták a másik felüket. A páros szinte minden szabadidejét együtt tölti, és a lehető legjobbat hozzák ki egymásból. Krausz Gábornak még a külseje is megváltozott az új kapcsolatban.

Anna és Gábor minden szabadidejüket együtt töltik Fotó: Krausz Gábor

Bátorság kell hozzá

Krausz Gábor a minap Instagram-sztoriban mutatta meg, hogy mi az az új tevékenység, amibe – talán Anna kedvéért is – belevágott. A szerelmesek a Lupa tavon kóstoltak bele a vízisíelés tudományába. A nem éppen egyszerű sport nem való mindenkinek, komoly fizikai erőnlét, koordináció és persze bátorság is kell ahhoz, hogy valaki megfogja a kapaszkodót, és hagyja, hogy egy hatalmas gép egy egytalpas lécen állva a vízbe rántsa. Gábor és Anna fizikumával szemmel láthatóan semmi probléma, és a jelek szerint bátorságért sem kell a szomszédba menniük, így minden további nélkül belevágtak egy új sport megtanulásába. És, hogy milyen eredménnyel? Gábor által megosztott videó tanúsága alapján kiválóan teljesítettek!

Krausz Gábor nagyon hamar ráérzett, hogy kell suhanni a vízen (Fotó: Instagram)

Krausz Gábor második kamaszkora

A sztárséf – nem kérdés – a második kamaszkorát éli Anna mellett. Új hobbit talál magának, kiélvezi az élete minden pillanatát, felfedez, megél. Talán közhelynek hangzik, hogy a szerelem képes megváltoztatni az embert, de Krausz Gábor esetében ez tulajdonképpen ez nem is kérdés. Ő most tényleg nagyon jólérzi magát a bőrében, és ez sugárzik róla.