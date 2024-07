Apaságból jelesre vizsgázott Krausz Gábor

Tóth Gabi 2019 decemberében adott életet első gyermekének, Hannarózának. Az édesapa, Krausz Gábor nem tudta és nem is akarta titkolni, hogy földöntúli boldogságot érez, a szíve mélyén ugyanis érezte, hogy a szülő szerep nagyon neki való lesz. Most már tudjuk, hogy a sztárséfnek igaza is volt: a kislányával rendkívül szoros kapcsolatot ápolnak.

Apa-lánya programok

A négy és fél éves Hannaróza számára az apukája egy igazi hős, nagy és erős, vicces és biztonságot ad, akivel minden program egy hatalmas kaland. Nem csoda, hogy a kicsi lány alig várja, hogy kettesben töltsék az időt. Krausz viszi is magával, ahogy csak tudja, a minap például fagyizni mentek, amiről természetesen fotó is felkerült a séf Instagram-oldalára. A meghitt pillanat elképesztő mennyiségű kommentet eredményezett, a hozzászólók ugyanis elolvadtak a látványtól.

Krausz Gábor igazi mintaapuka

A kommentelők szerint a kis Hannaróza tiszta apja, a szemük például teljesen egyforma. A főleg hölgyektől származó hozzászólások emellett azt is megemlítik, hogy Krausz Gábor nagyon ügyesen bánik a kislánnyal, igazi apuka, akinek semmi más nem fontos, mint a gyermeke boldogága:

"Nagyon szép kislány Hannika! Apaságból jeles."

"De cuki, tiszta apja…"

"Csodálatos kép."

"Tiszta apja! Főleg a szeme! Szép kislány" – írták a kommentelők, akik arra biztatják Gábort, hogy minél több közös pillanatukat örökítse meg és persze mutassa meg nekik is, hadd örüljenek együtt egy ilyen példás apa-lánya kapcsolatnak.