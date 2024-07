Kökény Attila: Sosem szólnék bele a fiam ügyeibe

Kökény Attilára és Lalikára hatványozottan igaznak tűnik az "ikertornyok" jelző, hiszen tagadhatatlanul nagy köztük a hasonlóság. Ráadásul esetükben nem csak a külső jegyekre kell szorítkoznunk a hasonlóság vonalon, hiszen az ifjú titán nem csak jóképű, de egyúttal tehetséges zenész is. Ezt bizonyítja az a tény is, hogy az ifjabb Kökény hamarosan végez a konzervatóriumban, ahol zongora szakra jár. Tehetségéről egyébként azok a rajongók is meggyőződhettek már, akik a mögöttünk álló hétvégén ott voltak Kökény Attila és Rakonczai Viktor teltházas koncertjén a Margitszigeti Szabadtéri Színpadon. A Megasztár 5. szériájának második helyezettje a Metropolnak mesélt fiáról és a közös zenei terveikről is.

Kökény Attila és Rakonczai Viktor két éve találtak egymásra. Fotó: Kökény Attila

"Bedobtuk a mélyvízbe..."

„Lalika brutális fejlődésen ment át az utóbbi időszakban. Amikor elkezdődött a Viktorral közös Ébredés turnénk, gyakorlatilag bedobtuk őt a mély vízbe és ő azonnal ”úszni” kezdett. Mostanra pedig egyre komfortosabban érzi magát a színpadon és nagy élvezettel figyelem, ahogy kommunikál a közönséggel.

Mérhetetlenül büszke vagyok rá, hiszen rengeteg munkával és kitartással jutott el idáig.

Arra pedig különösen büszke vagyok, hogy annak idején, önmagától döntött úgy, hogy a nyomdokaimra lép. Az az igazság, hogy azt is ugyanilyen örömmel nézem majd, ahogy szép lassan beér engem, majd pedig lehagy”- áradozott tehetséges fiáról Kökény Attila, aki szerint semmilyen előnnyel nem jár a fia számára, hogy történetesen ő az édesapja.

Kökény Lalika hatalmas sikert aratott. Fotó: Kökény Attila

"Lalikában ott van a törekvés..."

„Azt kell mondjam, hogy hála Istennek az én nevem nem kövezte ki Lalika útját, sőt. Azt remélem, hogy talán egy picit még nehezebb is, mert ő is azt szeretné, ha a saját tehetsége és képessége alapján ítélnék meg és nem az alapján, hogy én mit tudok, vagy mire vittem. Aranka és én is szeretnénk, ha leválna rólunk, ha eljön az ideje, de Lalikában ott is van az erre való törekvés. Már most szép számmal akadnak önálló fellépései is, amikre egyedül jár, vagyis bepattan a kocsiba, lenyomja a bulit, majd hazajön. Ilyenkor jó látni rajta azt az ismerős, elégedett fáradságot, amit én is érzek minden buli után”- magyarázta az énekes, majd megsúgta, hogy a jóképű Kökény kölyök szíve már foglalt, hiszen jó ideje barátnője van. „Nem tisztem Lalika magánéletéről beszélni, de annyit azért elmondhatok, hogy már két éve komoly barátnője van.

Egy nagyon cuki lánnyal jár, akit mindannyian nagyon kedvelünk.

Illenek egymáshoz, de ha nem így gondolnám, akkor sem szólnék bele az ”ügyeibe”. Apja fia, ergo zsigerből jól választ, mint én...”- kacsintott Kökény Attila, aki természetesen Arankára gondolt. Attila végül egy komoly meghívást intézett hozzánk és lapunk olvasóihoz. "Lalika a jövőben többször lép majd föl velem és ha minden jól megy, elkísér majd jövő év április 12-én az MVM Dome színpadára is, ahol szeretném méltóképpen megünnepelni az ötvenedik születésnapomat és persze azt a tizennégy évet ami a Megasztár óta eltelt”- tette hozzá a zenész.