„Hogyan tehetik ezt meg az emberekkel?” - rettenetes, amit Kökény Attilával műveltek Erdélyben

Kökény Attila a napokban Erdélyben járt, ahol Gyergyószentmiklóson és Kézdivásárhelyen koncertezett. Az énekes már másodszorra járt pórul: lapunknak adott interjújában elmesélte, hogy nehéz volt megőriznie a hidegvérét egy olyan szituációban, amikor utolsó pillanatban törölték a járatát.

Kökény Attila fellépéséről utazott volna haza, amikor törölték a repülőjáratát (Fotó: Szabolcs László)

Újra megtörtént

Kökény Attila az eset után teljesen elveszítette a bizalmát: „Tavaly is ugyanez történt, mint most, akkor is Erdélyből utaztam volna haza. Ez egy ismert, nagy légitársaság, de valószínűleg soha többet nem repülök velük.

Nem is értem, ezt hogy engedhetik meg maguknak?

– Tegnap este 10-kor kellett volna felszállnia a gépnek, hatkor indultam el és fél 7-kor jött az üzenet, hogy lemondták a járatot. Utána 12 óra alatt értünk haza, hajnali 5-re. Három busszal kellett hazajönnünk, az egyik elvitt Marosvásárhelyig, a második a határig és a határtól egy harmadik busz hazáig. Kilencen voltunk, az egész zenekar így járt.”

Kökény Attila szerint az volt a legdühítőbb az egészben, hogy az értesítő kiküldése után nem történt semmi, nem kaptak segítséget, hogy hogyan juthatnának haza.

„Már az odafelé úton is probléma volt, ötórás késéssel érkeztünk meg. Egészen elképesztő, hogy hogyan tehetik ezt meg az emberekkel? Ráadásul hiába utalják vissza azt a 40-50 ezer forintot, azzal nem vagyok kisegítve, hiszen a hazajutás nincs megoldva.