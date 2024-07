L.L Junior vallomása: Nem tudom, meddig lehet ezt így csinálni

Lékai Kiss Ramóna sztártitkokat fürkész és meg is van az a képessége, hogy bizalmat ébresszen a vele szemben ülő riportalanyaiban. A TV2 Titkok címen futó videó podcast műsorának szerdán, a TV2 play-en megjelenő epizódjában Rami L.L. Juniort faggatta. Természetesen a beszélgetés egyik sarokpontja a rapper és Dárdai Blanka csikicsuki kapcsolata volt, de természetesen általánosságban is szó esett Junior szerelmi sikertele végéről és annak okairól.

L.L. Junior még keresi a boldogságot és önmagát is (Fotó: TV2)

„Hullámzóak vagyunk...”

– Nem tudtam dolgozni a kapcsolatomon, egyik párommal sem, vagy a párom volt makacs, vagy én voltam az. Nem volt meg az alázat és a kellő önfeláldozás – kezdte egy amolyan önfelismeréssel a TV2 play stúdiójában Junior, majd rátért a nála 17 évvel fiatalabb Dárdai Blankára, akivel a felvétel idején éppen sokadjára kapcsolati libikókájuk felfelé billenő időszakát élték.

Attól függ, mikor megy ez adásba, ha ma, akkor minden rendben van, ha holnap, már nem biztos.

Hullámzóak vagyunk, szenvedélyesek vagyunk – fogalmazott Lékai Kiss Ramóna vendége, akiről azóta már tudjuk, hogy újra szakított a fiatal énekesnővel, immáron talán utoljára, hiszen Blanka egy elég konkrét és véglegesnek tűnő Istenhozzádot mondott neki a közösségi oldalain. Persze korábban az Ázsia Expressz forgatása után is eljátszották a végleges szakítást, és utána volt egy kibékülésük.

Nehéz időszak előtt áll L.L. Junior (Fotó: TV2)

„Két éve ilyen időszak van...”

Junior ugyanakkor hozzátette küzdelmes időszakon vannak túl mindketten. – Most éppen az van, hogy küzdünk az elemekkel. Küzdünk a vágyainkkal, küzdünk a beismeréseinkkel. Beismerni azt, hogy szükségem van rád, beismerni azt, hogy hibáztam, beismerni, hogy szükségem van a segítségre. Két éve ilyen időszak van, folyamatosan fent-lent. Nem tudom, meddig lehet ezt így csinálni – mélázott el hetekkel ez előtt L.L. Junior, majd kitért arra is, hogy mire is vágyik igazán. – Folyamatosan keresem magam, vannak boldog pillanataim, de azok múló pillanatok. Először magammal szeretnék tisztában lenni, de vágyom a nyugodtságra, megállapodásra – mondta a rapper.