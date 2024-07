Egy autóból figyelik Szabó Zsófi házát, és a szemetét is átnézik

Nemrég érdekes podcast szériát indított a TV2 Titkok Ramónával címmel. A TV2 Play-en tíz héten át jelentkező műsor háziasszonya Lékai-Kiss Ramóna, aki minden epizódban egy-egy hírességet mutat be, megvizsgálva életük kihívásait, sikereit, kudarcait és azokat a pillanatokat, amelyek formálták őket. Mindegyik rész kalandos utazást ígér a hírnév mögé, hogy jobban megértsük és megismerhessük azokat a hazai hírességeket, akik az életünk részévé váltak. A korábbi adásokban beszélt már Tóth Gabi a válásáról, édesanyjával való viszonyáról, illetve Tilla is, családról, tévézésről és alkoholfüggőségről is. A legfrissebb részben Szabó Zsófival beszélget Ramival, kendőzetlen őszinteséggel.

Szabó Zsófi minden kérdésre választ adott (Fotó: Szabolcs László)

Paparazzik követik lépten nyomon

Már a beharangozó alapján izgalmasnak ígérkezik Szabó Zsófi epizódja, aki óriási felütéssel indította a videót:

Az első megnyugvás, az első olyan időszak, amikor a helyemre kerültem, az az volt, amikor megismertem a volt férjemet. Én akkor elvonultam ebből a celebvilágból

- kezdi Zsófi. Majd amikor Lékai-Kiss Ramóna felveti, hogy a nyilvánosság láthatta az esküvőjüket, Zsófi azonnal rácáfol: − Nem hívtunk oda senkit, odajöttek. Zsófi szerelmi élete majdhogynem nyitott könyv, a Mokka új műsorvezetője ugyanis sok mindent megoszt közösségi oldalain, az elmúlt években rengeteg csalódás érte, és ezeket sem titkolta. Így volt ez akkor is, amikor korábbi férjétől vált el és akkor is, amikor Shane Tushup-pal való eljegyzése után viszonylag gyorsan viharos szakítás lett a románcuk vége.

Szabó Zsófi jó ideje él már a reflektorfényben, a csinos anyuka ennek ellenére próbálja óvni kisfiát a kíváncsi tekintetek elől, a hírnév ugyanis megnehezíti az életét.

A házam előtt folyamatosan kocsi áll és még a szemetemben is turkálnak.

Az előzetesből kiderül, hogy Zsófi próbálta megmenteni a házasságát, de már mentehetetlen volt a kapcsolatuk.

A teljes adás július 3-ától lesz látható a TV2 Playen.