„A szerelmem is pályára lép” – Párizsban szurkol férjének Lékai-Kiss Ramóna

Lékai-Kiss Ramóna és családja Párizsban tartózkodnak, aktív résztvevői ugyanis az olimpiának. A műsorvezető a rendkívüli utazásukról vallott.

Lékai-Kiss Ramóna élőben szurkol férjének, Lékai Máténak a párizsi olimpián (Fotó: Lékai-Kiss Ramóna Instagram oldala)

Lékai-Kiss Ramóna számára a család mindenek felett áll

Nem kérdés, hogy Lékai-Kiss Ramóna férje számára támaszt nyújt.

„Természetesen családilag szurkolunk az olimpián minden magyarnak és legfőképp a magyar férfi kézilabda válogatottnak, ahol a férjem, Lékai Máté az egyik irányító. Óriási élmény, nagyon izgulunk, indulás előtt már napok óta nem aludtunk.

Ez életünk első olimpiája, ráadásul annyira érintettek vagyunk, hogy a szerelmem is pályára lép és képviseli Magyarországot. Nagyon megható érzés, csodaként éljük meg, a fiam is és én is. Ott leszünk, ameddig lehet Noéval és biztatjuk Mátét. Teljes erőből és tiszta szívből szurkolunk.

Noé is nagyon izgult már egy ideje, bekészítettük a piros, fehér, zöld arcfestékeket, apa mezét, ami rá is és rám is jó, rajtunk nem fog múlni, ott leszünk a lelátón.”

Ramiék egyébként egy húzós időszakon vannak túl, hiszen a felkészülés miatt hetekig nem találkoztak férjével, végül a Forma1-es bajnokságon szakítottak közös időt maguknak.

„A Hungaroring nekem mindig hatalmas élmény, legfőképp a helyszín miatt, hiszen én 2011-ben az akkori Forma1-es Magyar Nagydíj betétfutamaként versenyezhettem, és maga Niki Lauda adta át nekem a díjat; pontosan azon az emelvényen, ahol most is átvették a pilóták a nekik járó díjakat. Úgyhogy ez olyan tapasztalás, amit míg élek, nem felejtek el. Ha az ember megérkezik a Hungaroringre, megdobban a szíve, én is így voltam ezzel. Viszont a mostani alkalom más miatt is különleges volt,