Kételkednek a követők: Nem lesz hosszú Tápai Szabina és Kucsera Gábor békülése

Tavaly az egész országot váratlanul érte, amikor Tápai Szabina bejelentette, hogy 10 év és három közös gyermek után Kucsera Gáborral úgy döntöttek, külön utakon folytatják. A kapcsolatuk megromlásához saját bevallásuk szerint a kajakozó hűtlensége és gyakori bulizásai vezettek, így végül a kézilabdázó besokkalt, és a hír kipattanása előtt már külön is költöztek. A válópert sosem adták be, de ma már jól tudjuk, hogy nem is fogják. Ugyanis Kucsiék a Beköltözve Hajdú Péterhez című YouTube-műsorban közösen jelentették be, újra együtt vannak és már a kajakos vissza is költözött családjához.

Tápai Szabina és Kucsera Gábor nemrég újra kimondták a boldogító igent Fotó: HATLACZKI Balazs

Tápai Szabina boldogságába a rosszakarók sem rondítanak bele

A sztorit eddig már egészen biztosan mindenki ismeri... A bejelentés után a házaspár közösségi oldalán júniusban több olyan fotó látott napvilágot, ami arra engedett következtetni, hogy egy esküvői ceremónián tartózkodik a család, arra azonban senki sem gondolt, hogy tíz év után épp ők a főszereplők, ugyanis június 29-én újra kimondták a boldogító igent. A két sportoló házasságuk újrakezdéseként nemrég ismét esküvőt tartott, amelyen Isten színe előtt is megerősítették a kapcsolatukat.

Valójában ez a történet mesébe illő, mégis sokan vannak azon a véleményen, hogy nem fog örökké tartani. Többen arra teszik le a voksukat, hogy hiába a boldogság, a békülés – ahogy szokták mondani: csak a töltött káposzta jó felmelegítve –, előbb-utóbb jön egy újabb probléma, ami miatt ismét elválnak útjaik. Mindenesetre jelenleg ez egyáltalán nem így tűnik. Az elmúlt időszakban készült fotóik alapján mint két tinédzser, úgy turbékolnak a szerelmesek. Az ilyen és ehhez hasonló megjegyzések mögött szimplán rosszindulat áll, és ahogy az lenni szokott, irigylik a sztárházaspár boldogságát. Ettől függetlenül a Redditen jó téma volt a sportolók kapcsolatának a kitárgyalása…

Kucsiék boldogabbak, mint valaha Fotó: Czerkl Gábor

Sokan szurkolnak a házaspárnak

Meglepő módon azért akadtak olyanok is, akik szurkolnak nekik, hogy szerelmük legyen örök.

– Szerintem minimális esélyük van arra, hogy együtt is maradjanak – írta valaki, aki véleményét azzal magyarázta, hogy előbb-utóbb úgyis jön egy harmadik személy, aki miatt a házaspár valamelyik fele félrekacsint.