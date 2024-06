Megszólalt a szakértő Kucsera Gábor és Tápai Szabina házasságának megmentéséről

Azt már mindenki tudja, hogy Tápai Szabina és Kucsera Gábor újra egy párt alkot. A sztárpárnak sikerült megmenteni a válás szélére került házasságukat. Bejelentésüknek elég sajátos módot választottak, ugyanis a kajakozó a Beköltözve Hajdú Péterhez című műsorban vendégeskedett, és a forgatás végén jelent meg a kézilabdázó.

Kucsera Gábor és Tápai Szabina különélésük ellenére sem írták alá a válási papírokat (Fotó: Mediaworks archívum)

Kucsera Gábor és Tápai Szabina három hete jelentette be: Újra együtt vannak

Az egykori szerelmesek tíz év házasság és három gyerek után döntöttek tavaly arról, hogy külön költöznek, de azt egészen mostanáig titokban tartották, hogy több hónapja már újra egy párt alkotnak és már újra együtt is élnek. Szakításukra azonban nem sokan kapták fel a fejüket, amikor 2023 elején a kézilabdázó férjével közösen jelentették be, hónapok óta külön élnek és készek beadni a válókeresetet, hiszen addigra ugyanis már szinte nyílt titok volt, hogy a világ és Európa-bajnok kajakos nem volt a hűség szobra. Már a kezdetektől viharos volt a kapcsolatuk, 2012-ben egyszer már szakítottak, majd nem sokkal később eljegyzésüket és esküvőjüket is bejelentették. Kapcsolatukat az az időszak is rendes megtépázta, amikor kirobbant drogbotránya a válogatóversenyen. Mégis három gyermeket vállaltak, 2013. október 24-én megszületett kisfiuk, Bence. 2018 novemberében érkezett meg kislányuk, Milla. 2021-ben pedig megszületett harmadik gyermekük, egy kislány, aki a Bella nevet kapta.

A házasok alig három hete osztották meg a nyilvánossággal, hogy kibékültek (Fotó: Hatlaczki Balazs)

Külön éltek, de a válási papírokat mégsem írták alá

A válási papírokat azonban mégsem írták alá, hiszen különválásuk óta hivatalosan máig házasok. Hogy mire vártak, azt csak ők tudják, de feltételezhetően volt olyan külső segítség, amiről korábban beszéltek is, hogy dolgoztak a kapcsolatuk megmentésén. Általában párkapcsolati terapeuta – aki a krízisbe jutott házasokat problémáját próbálja megoldani – vagy mediátor – aki a békés vitarendezést szolgálja – tud segíteni a feleken, amennyiben még menthető a kapcsolatuk.

A Mokkában Tápai Szabina és Kucsera Gábor kapcsán arra keresték a választ, mi a szerepe a mediátornak a válásban. Erre a kérdésre pedig Dr. Krasznai Dóra jogász adta meg a választ.

A mediátor a békés vitarendezést szolgálja, hiszen ha már bírósághoz fordulunk, az azt jelenti, hogy el kell majd fogadnunk mindenképpen azt a döntést, és végrehajthatóvá is válik, ami ott születik ránk nézve.

– Míg ha mediátorhoz fordulunk, aki megfelelő szakképzettséggel rendelkezik erre a tevékenységre és nyilvántartásba is van véve, akkor viszont mindkét fél hatékonyan, együttműködve egy olyan megoldást tud találni, amivel mindketten egyetértenek. Gyakorlatilag a mediátor segíti a feleket abban, hogy esetlegesen együtt rendezzék a konfliktusaikat. Ez nem csak válásnál, akár egy munkaügyi vitánál is nagyon hasznos lehet, hogy ne eszkalálódjon a vita, hanem a feleket rávezet arra mediátor, hanem találjanak egy közös megoldást, amit mindketten el tudnak fogadni – mondta a szakértő.