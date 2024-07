Katalin hercegnének kellett közbelépni, nagy szükség volt rá

Károly király és Vilmos herceg kapcsolatát Katalin hercegné menthette meg - derült ki egy hamarosan megjelenő új könyvből.

Károly király és Katalin hercegné is nagyon közeli kapcsolatot ápolnak Fotó: Northfoto

Robert Jobson életrajzi könyvének, a Catherine, The Princess of Wales-nek a The Daily Mail birtokába jutó részletéből kiderül, hogy a 42 éves walesi hercegné „nyugtató hatással” volt az egész királyi családra - különösen a férjére, Vilmosra.

Ösztönös béketeremtő szerepével Katalin elsimította az utat Vilmos és az apja között, hogy jobb legyen a kapcsolatuk, mint korábban volt

- írja az író a kötetben.

Egy bennfentes elárulta, hogy a brit uralkodó és Vilmos herceg „az utóbbi években sokkal közelebb kerültek egymáshoz”. Az informátor bevallotta, hogy Vilmos herceg tiszteli az apját és a szolgálat iránti elkötelezettségét, de úgy érzi, az a tény, hogy Károly király a munkát helyezte előtérbe, káros hatással volt rá, amikor felnőtt, és ez nem segítette az apa-fia kapcsolatukat. Katalin hercegné azonban segített a férjének, hogy a másik oldalt is megismerje.

− Ő olyasvalaki, aki mindig megpróbálja minden vita mindkét oldalát látni - fejtette ki a bennfentes.