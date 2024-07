Judy vallomása: Gyereket szülnék Krisztiánnak!

Több éven keresztül dolgozott a házasságán a Groovehouse énekesnője, de végül be kellett látnia, hogy menthetetlen. Judy nem is tagadja: kudarcként élte meg a válást, és a mai napig úgy gondolja, hogy Balázzsal nem véletlenül voltak együtt közel 15 évig.

Judy és Krisztián a jelek szerint végtelenül boldogok együtt - Fotó: archív / hot! magazin

– Nem akartam elvált szülő lenni, ezért mindent megtettem, hogy együtt maradjunk – kezdte a hot! magazinnak az édesanya. – Amikor összekötöd valakivel az életedet, összeházasodtok, és közösen építitek az életeteket. De egy idő után úgy éreztem, hogy egyedül vagyok, csupán én teszek meg mindent a házasságunkért, már csak én ragaszkodom a házasságunkhoz. A végén már úgy éreztem, hogy teljesen kifordultam önmagamból, az önbizalmam utolsó morzsáját is összetörte ez az egész. Belőlem éltek a pszichológusok! Majd amikor a gyerekem is azt mondta, hogy „Anya, te itt már sosem leszel boldog!”, akkor tudtam: lépnem kell!

„Nagyon jól működünk együtt”

A sztáranyuka végül lezárta a múltat, ez is kellett ahhoz, hogy újra boldog legyen. Krisztiánnal régóta ismerték egymást, talán ezért is lépte a kapcsolatuk rohamléptekkel a szinteket.

– Több éve ismerjük egymást: annál a divatcégnél dolgozott, amelyiknek a márkáit a hétköznapokban is szeretjük, nem mellesleg a fotózásokhoz is ők biztosították a ruhákat. Ezáltal sokat találkoztunk, ahol jobban megismertük egymást. Mindig is szimpatizáltunk egymással, már akkor is láttam, hogy milyen jóképű, sármos, de mivel mindketten párkapcsolatban éltünk, nem néztünk „úgy” a másikra.

A legelején csak a zenekar ruháival kapcsolatban egyeztettünk, mígnem egyszer egy ilyen egyeztetésből hétórás beszélgetés lett: észre sem vettük, hogy elrepült az idő. Ez nagyon megfogott, és éreztem, hogy mennyi mindenben gondolkodunk hasonlóan. Ugyanakkor egyben elgondolkodtató is volt, teljesen összezavart, de valahol megerősített a későbbi döntésemben. Aztán amikor végleg különváltunk a férjemmel, és Krisztián is kilépett a kapcsolatából, felgyorsultak az események: egyszer csak azon kaptuk magunkat, hogy közös otthonban élünk.

Olyan természetes volt minden! Egy életünk van: nem vártunk sokat az összeköltözéssel sem, hiszen tényleg csak lakva ismeri meg egymást az ember. És mi nagyon jól működünk együtt. Én hiszek az összecsiszolódásban, és már nagyon jól állunk. Krisztián elképesztően jó fej! Itt nincs hagyományos séma, nem mindent a nő csinál otthon: ő is beszáll a házimunkába, szétosztjuk, és akkor még több időnk jut egymásra. Porszívózik, együtt visszük ki a kutyákat sétálni – imádom! Persze neki is vannak hibái, de kinek nincsenek... Ő nem csak a szerelmem, hanem egyben a társam is. Még vitatkozni is jó vele – mosolyodott el Judy. – Szeretem, ha más a véleménye, beleáll a vitába. És ami szintén nagyon fontos volt, hogy a lányommal, Majával jó legyen a kapcsolata, hiszen én a gyerekért élek, és szerencsére ezzel sincs gond, sőt!