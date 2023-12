Judy exkluzív részleteket osztott meg a válásáról és az újrakezdésről

Javában zajlik Judynál a készülődés, hiszen idén „nagycsaládosan” ünneplik a karácsonyt: az új párja, Krisztián családja és még a szomszéd is velük tart a keresztény ünnepen.

Judy boldogságban készül az ünnepekre (Fotó: Fodor Norbert / hot! magazin)

– Elég nagy változások voltak most az életünkben, de próbáljuk minél meghittebbé tenni az ünnepet.

Nálunk huszonharmadikán kezdődik a karácsonyi őrület, akkor jönnek hozzánk anyukámék, tesómék, a párom és a szülei is velünk ünnepelnek.

Huszonötödikén Maja átmegy a nagymamájához, és az apukájával lesz három napot, így elég mozgalmasnak néz ki számára az év vége – kezdte Judy a hot! magazinnak.

Judy és a lánya sok időt tudnak együtt tölteni

Egy válás mindig megviselni az ember lelkét, de Judy lezárta ezt a fejezetet a saját életében. Igyekszik előre tekinteni és tiszta fejjel gondolkodni a történtekről.

– Most már túl vagyok a nehezén, és tudok másfelé is orientálódni. Szerencsére Maja is elképesztően alkalmazkodó ebben az új helyzetben. Már el tudom engedni az emlékképeket, amelyekbe korábban kapaszkodtam. Az embernek egy élete van, jogában áll boldognak lenni. Volt olyan pillanat, amikor elgondolkodtam, hogy jó döntést hoztam-e, de most úgy érzem, a helyemen vagyok. Egy házasság rendbetételéhez két ember kell, egyedül kevesek vagyunk hozzá. Emellett sok időt tudunk együtt tölteni a lányommal, hiszen a szakmám lehetővé teszi, és ez mindig is fontos volt nekem – mondta az énekesnő.

„Többször volt olyan, hogy a szüleink elválnak”

Mint minden édesanya, úgy Judy is a gyermekét tartja a legfontosabbnak. Az énekesnő döntéseit nagyban befolyásolja az, hogy a kislánya mit gondol az adott helyzetről.

Maja már kész nő, édesanyja kiköpött hasonmása (Fotó: Fodor Norbert / hot! magazin)

– Mindig is Maja volt az elsődleges: az, amit ő szeretne. Amikor én voltam kicsi az öcsémmel, többször volt olyan, hogy a szüleink elválnak. Mivel nagyon nehezen élem meg a változásokat, már maga a tudat is megviselt, hogy külön folytatják. Ezért az én hatásomra együtt maradtak még jó pár évig. Tulajdonképpen papíron még a mai napig is együtt vannak. Ezzel csak azt akarom mondani, hogy létezik az, amikor a szülők nem válnak el a gyerek miatt, de ma már, felnőtt fejjel úgy gondolom, hogy ez nem feltétlenül jó.

Arra fel kellett készíteni Maját, hogy az apukájával külön utakon folytatjuk, de Maja felnőttesen látta, hogy ketten együtt nem működik, ezért nem várta el tőlünk, hogy együtt éljük le az életünket; ez hatalmas erőt adott a továbblépéshez

– mondta az édesanya.

Igazi szövetség az övék, ez pedig az évek alatt még szorosabbá vált (Fotó: Fodor Norbert / hot! magazin)

Az anyuka mindig is igyekezett köntörfalazás nélkül megosztani mindent a kislányával, aki szerencsére sokkal érettebb az átlagnál, így akár mélyebben is tudnak beszélgetni.

– Túlontúl beavatom a kislányomat mindenbe, de tisztában vagyok azzal, hogy ő még gyermek, ezért az ő szintjén mindent megosztok vele, mert úgy gondolom, fontos az őszinteség. Sok esetben felnőnek a gyerekek egy válásnál, és ő is tisztán látta, amikor nem volt rendben minden. A rossz időszakban Maja tartotta bennem a lelket, illetve pszichológushoz is jártam, hogy oldjam az érzelmeimet és az emlékeimet, amelyek jelen voltak az életemben. A kislányom nagyon határozott, tudja, hogy mit akar. Sokszor én kerülök olyan szituációba, amikor szükségem van az ő segítségére. Érzelmes vagyok, és boldogsággal tölt el, hogy a Maja is ilyen – vallotta be az énekesnő.

Születésnapot ünnepelt Az énekesnő édesanyja nemrég ünnepelte a 67. születésnapját. Judy meghitt, családi hangulatban köszöntötte fel az anyukáját.