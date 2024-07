Joshi Bharat a párjáról: Különleges a szerelmünk

Már az első találkozáskor érezték azt a bizonyos kémiát, amiről minden szerelmes beszélni szokott, amikor a megismerkedésről kérdezik. A szimpátia megvolt, Joshi Bharat időben lépett; azóta eltelt fél év, és a szerelmük lángja egyáltalán nem aludt ki, sőt!

Joshi Bharat és párja, Kiss Virág az első pillanattól egymásra hangolódtak - Fotó: Szabolcs László / hot! magazin

– Elhívtam kávézni, ott sokat beszélgettünk, a többi pedig ment magától. Olyan természetes volt, mintha mindig is együtt lettünk volna, csak most újra találkoztunk. Az ember először nem hiszi el magának, hogy szimpátiát érez a másik iránt. Megláttam egy szép, csinos, fiatal és roppant intelligens nőt, akinek ráadásul jó gondolatai is vannak. Úgy éreztem, hogy sokban hasonlít rám, kivéve a fantasztikus illatát – kezdte nevetve Joshi a hot! magazinnak.

Nagyon hasonló a világnézetük - Fotó: Szabolcs László / hot! magazin

„Tiszteletben tartjuk a másik véleményét”

A kapcsolatuk alapja a bizalom, ami már az első percben kialakult közöttük. Ez alapján élik a hétköznapjaikat is, ráadásul a közös ízlés és az élethez való hasonló hozzáállásuk is segít a szerelmük megszilárdításában.

– Nem tudatosan kerestünk társat. Hiszek abban, hogy a szerelmet nem kell keresni: az megtörténik az emberrel. Ez történt velünk is anélkül, hogy verbálisan közöltük volna egymással. Nincs a kapcsolatunkban játszma vagy feszültség; ha van is véleménykülönbségünk, az nagyon minimális. Megbeszéljük, tiszteletben tartjuk a másik véleményét, de nem akarjuk meggyőzni egymást semmiről.

Nem akarjuk birtokolni egymást vagy ellenőrizgetni a másik telefonját, mert fölösleges

– mondta Joshi Bharat párja, Kiss Virág.

A műsorvezető családja is elfogadta a választottját - Fotó: Szabolcs László / hot! magazin

Joshi Bharat és Kiss Virág szépen belesimultak egymás életébe

A rengeteg munkájuk ellenére igyekeznek minél több időt együtt tölteni. Mivel Virág nem lakik messze Joshi otthonától, sokat vannak együtt. Hétvégente, de akár hétköznap is szerveznek programokat, legyen az egy kávézás vagy közös piacozás.

– Nálunk nincsenek előre leosztott szerepek, szépen belesimultunk egymás életébe. Nincsenek egóharcaink, és szerintem azért is ilyen különleges a szerelmünk, mert minden olyan természetesen jön a mindennapokban. Ráadásul a családom is elfogadta a választottamat, hiszen a lányaim nagyon örültek annak, hogy boldog az édesapjuk, és persze Virággal is jól kijönnek. Ezenkívül szervezzük már az utunkat Indiába a jövő év folyamán. Az otthoniak tudnak Virágról, és már többen is bejelentkeztek, hogy szeretnék megismerni, így egyelőre négy helyre kell ellátogatnunk – árulta el a műsorvezető.