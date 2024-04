Joshi Bharat: Nyitott vagyok a szerelemre

Az utóbbi években a sajtó hangos volt a népszerű műsorvezető nőügyeitől, s bár a kedélyek azóta lecsendesedtek, Joshi Bharat még mindig keresi a párját. Pláne, hogy nem tartja magát magányos öregúrnak.

Joshi Bharat hisz a sorszerűségben, ha jönnie kell a szerelemnek, akkor meg fog érkezni Fotó: Bánkúti Sándor

Joshi Bharat szerint aminek jönnie kell, az jönni fog

Az utóbbi években már nem szeret, és nem is szokott túl sokat elárulni a magánéletéről, azonban most kivételt tett, legalábbis olyan értelemben, hogy annyit elárult, továbbra sem mondott le a szerelemről.

– Soha nem szoktam nyilatkozni a magánéletemről. Ami megtörtént, megtörtént. Az már a zsákban van, és ott is marad. Aminek pedig jönnie kell, az jönni fog – akkor is, ha ellenkezem.

Én még mindig nyitott vagyok a szerelemre.

– Szóval nem vagyok tipikus magányos öregúr – mondta mosolyogva. – Az életem során mindig úgy történt, hogy aminek vagy akinek jönnie kellett, az megérkezett. Nem aggodalmaskodom ezen – ecsetelte Joshi Bharat.

Többször kellett már elölről kezdenie az életét (Fotó: Végh István)

Idén negyvennégy éve él Magyarországon

Joshi Bharat több mint négy évtizede jött Magyarországra. Mint mondja, nem volt könnyű itt érvényesülnie.

– Miután ideköltöztem, telis-tele volt újrakezdéssel. Egy indiai kisvárosból jöttem Magyarországra, ahol egyáltalán nem ismertem a nyelvet. Így helyezkedtem el egy bábszínháznál, előbb díszletesként, majd rengeteg tanulás után színészként is bizonyítottam. Aztán magam indítottam be a műsorvezetői karrieremet. Volt két válásom, az is két újrakezdés.

Ezek mind tapasztalások, és büszkén állítom: tapasztalatban gazdag életet tudhatok a magaménak.

– Van, amit jól csináltam, van, ahol hibáztam – de ki nem hibázik? Attól fejlődünk a leggyorsabban – mondta a Star magazinnak adott interjúban a műsorvezető.

Az utóbbi időben eltűnt a rivaldafényből, de úgy gondolja, most már csinálják a fiatalok (Fotó: Szabolcs László)

„Nem kell mindig előtérben lenni”

Joshi Bharat az utóbbi időben eltűnt a rivaldafényből, ám még mindig a médiában tevékenykedik, jelenleg rádiós műsorvezetőként és szerkesztőként.

– Nem kell mindig előtérben lenni.

Én most azt csinálgatom, ami kedvemre való, ami tetszik.

– Idén lépek be a hetvenedik életévembe, ezért engem már nem motivál, hogy mindenhonnan én folyjak a csapból. Csinálják most már a fiatalok! Egy ponton túl az embernek önmagával vannak feladatai, és én most ilyen időszakomat élem. Be kell valljam, kifejezetten élvezem ezt a csendes periódust. A Rádió Bézsnél van egy műsorom, aminek Egy férfi és egy nő a címe, és ahol gyakorlatilag mindenes vagyok. Műsorvezető, hangmérnök és zenei szerkesztő egy személyben. Ezt a műsort egyszerűen imádom csinálni. Kényszerből dolgoztam már eleget! – mesélte jelenlegi munkájáról.