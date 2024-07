Így dobja fel házasságát Kucsera Gábor és Tápai Szabina

Tavaly sokkolta az egész országot, amikor Tápai Szabina bejelentette, hogy 10 és házasság és három közös gyerek után külön utakon folytatják férjével. Kucsera Gábor hűtlensége és gyakori bulizásai miatt sokat veszekedtek és végül a sztáranyuka besokkalt. Mint kiderült, a nagy bejelentés előtt már hosszabb ideje külön éltek és Szabina akkor úgy érezte, soha nem fogja megmásítani döntését. De, mint egy jó sportolóhoz illik, Kucsera Gábor nem adta fel és próbálkozását siker koronázta, kibékültek.

Kucsera Gábor és Tápai Szabina mindent megtesznek, hogy kibékülésük tartós legyen (Fotó: Mediaworks archív)

Kucsera Gábor és Tápai Szabina újra randiznak

Mint kiderült, a házaspár sosem adta be a válópert, amit mind a ketten annak tulajdonítottak, hogy valójában egyikük sem akart igazán elválni. És Kucsera Gábor és Tápai Szabina szerint nem csak a közös gyermekeik miatt, hanem azért sem, mert szeretik egymást. Azt, hogy újra együtt vannak és szent a béke közöttük, a Beköltözve Hajdú Péterhez c. YouTube-műsorban jelentették be, aminek a kajakos volt a vendége. Egyszercsak megjelent a sztáranyuka is a felvételeken. Mint elárulták, sikerült mindent megbeszélniük, még a házasságuk válságát okozó megcsalásokat is.

− Pár hónapja már kibékültünk, de szerettük volna ezt egymásra és a gyerekekre koncentrálva megélni, illetve biztosan úgy érezni, hogy ezt meg tudtuk oldani – jelentették be a forgatáson.

Ez volt az a pont, amikor tényleg elkezdtem újra hinni benne, mert mi igazából két évig váltunk, csak nem papíron, mert nem úgy adta az élet. Voltak titkok, amiket be kellett, hogy valljon, és amikről én már tudtam más forrásból. Volt, amin csak nevettünk, mert én másik nőre gondoltam... Mondtam is neki, hogy ne már, még vele is?

Kibékülésük után a házaspár még több energiát fektet abba, hogy minőségi időt töltsenek el egymással, mert tudják, a boldogság törékeny. Kucsera Gábor legújabb fotói szerint újra randizni kezdtek, aminek megadják a módját. És ha csak rövid időre is, de elszöktek kettesben, a nagyszülőkre bízva gyermekeiket, hogy nem csak mint édesapa és édesanya, de mint férfi és nő is együtt tudjanak lenni.

A mi utunk, a mi történetünk. Hálás vagyok érted, Tápai Szabina !

- írta randizós posztjukhoz Kucsera Gábor.