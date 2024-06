Nagy a boldogság: közös fotón Kucsera Gábor és Tápai Szabina

Tápai Szabina és Kucsera Gábor válása a tavalyi év egyik legváratlanabb híre volt. Sokáig tartotta lázban az embereket, hogy mi lehet a háttérben, s hogy vajon hogyan folytatják útjaikat. Olyan pletykák kaptak szárnyra a sportolópár szakításával kapcsolatban, mint hogy a szakítás oka a hűtlenség vagy éppen az eltérő személyiségük lehet.

Fotó: HATLACZKI Balazs

Akárhogy is, három gyermekük miatt a körülményekhez képest jó kapcsolatban maradtak. Hogy a gyerkőcöket ne viselje meg annyira a változás, a közös családi házukban vigyáztak rájuk, felváltva tartózkodtak ott a szülők. Tápai Szabina és Kucsera Gábor azonban nemrégiben bejelentette, hogy ismét egy párt alkotnak. Most egy párként jelentek meg egy esküvőn, amiről közös fotót is feltöltöttek Instagram-oldalukra. Az emberek többsége pedig úgy tűnik, hogy örül a boldogságuknak, ugyanis rengeteg pozitív kommentet kaptak a fotó mellé:

De jó ilyen boldognak látni titeket!

- írta egy kommentelő.

Csinik vagytok, és hál' Istennek újra boldogok! Vigyázzatok egymásra!

- fogalmazott egy másik.

A közös fotójukat ide kattintva tudod megnézni.