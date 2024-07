Hihetetlen! Két gyerek után Hódi Pamela jobb formában van, mint valaha

Hódi Pamela nemrégiben kezdett komoly edzésbe és bokszolni is jár, ami meg is tette a hatását. Bár gyakran beszél arról, hogy sosem igazán elégedett magával, most mégis nagyon büszke lehet, hiszen két gyermekes édesanyaként sokan irigylik a bombaalakját. Lapunknak most elárulta, hogy érzi magát a bőrében és mennyire elégedett a külsejével.

Hódi Pamela rengeteget edz (Fotó: Mate Krisztian)

„Baromi erő van bennük”

Pamela nemrég kezdett el komolyan foglalkozni a boksszal, ami persze a külsején is meglátszik, bár ebben a sportban inkább az erő a lényeg, mintsem a csinos alak. Így van ezzel a sztáranyuka is:

Még mindig van olyan, amire azt mondom, hogy nem olyan, mint szeretném, de ez most háttérbe szorult, mert nem az a legfontosabb, hogy hogy nézek ki, hanem, hogy mit rejtenek ezek az izmok. És hát baromi nagy erő van bennük. Voltam ettől vékonyabb egyébként, most inkább egy nagy átváltozáson megy keresztül a testem, mert sok izom jött fel, de kilóban azért voltam már ettől kevesebb. De a cél érdekében mindent elkövetek.

Természetesen, ha már bunyó, akkor az is szóba került, hogy mennyire tartja magát agresszívnek vagy indulatosnak, amire igazán meglepő választ adott:

- Őszintén szólva az utóbbi években már lenyugodtam. De régen azért nagyon vehemens voltam, meg nagyon indulatosnak mondható, mára viszont sokkal megfontoltabb és tudatosabb vagyok. De már 35 éves vagyok, úgyhogy ez is közrejátszik.

A Demeter Richárd és a Belodore közös eseményén villantotta meg először bombaalakját Hódi Pamela (Fotó: Rozman Péter)

Hódi Pamela kislányával bokszol

Nati nagyon szeret az anyukájával edzésekre járni, ami sokak számára talán meglepő lehet. De vajon, hogy történt, hogy az anya-lánya páros együtt kezdett bele ebbe a sportba? Az édesanya a Borsnak ezt is elárulta: