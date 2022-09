Elszólta magát Völgyi Zsuzsi, nem akárkivel ment el nyaralni

Cápatámadástól rettegett a nyaralásán Völgyi Zsuzsi. A Romantic zenekar oszlopos tagja Egyiptomban nyaralt, csodálatos helyeket látott, ám a tengert nem tudta önfeledten kiélvezni.

– Hurghadán nyaraltunk, a Vörös-tengernek ezen a részén nyáron két halálos cápatámadás is történt – kezdett bele lapunknak az énekesnő.

Emiatt rettegve mentem a vízbe, pánikoltam. Egyik nap elvittek minket hajókázni, és láttuk, hogy egy nagy állat úszik a közelünkben.

– A hajók dudálni kezdtek egymásnak, azt hittem, hogy cápára figyelmeztetnek. Végül kiderült, hogy bálnák voltak, de én azt hittem, nem jutunk ki onnan élve. Delfineket is láttunk, de akkor is összeszorult a gyomrom.

Zsuzsi elárulta, később valóban összetűzésbe került egy vérszomjas tengeri élőlénnyel.

– Egy alkalommal, mikor mentünk be a tengerbe, harapást éreztem lábamon. Kijjebb mentem, és láttam, hogy vérzik is. A közelben álló két nő is sikoltozni kezdett, ők is vérző lábbal jöttek ki. Tíz centis sügérek támadtak meg minket, egy pici darabot ki is haraptak a lábamból. Akkor is elöntött a pánik, a párom próbált megnyugtatni – szólta el magát az énekesnő, majd hozzátette:

Valóban nem egyedül voltam Egyiptomban, hanem a kedvesemmel. Tudatosan nem beszélek róla és a magánéletemről már egy ideje.

– Azt tapasztalom, hogy a mai világban akármit osztanék meg magamról az interneten, azonnal szétszednének. Elborzaszt, hogy mi munkálkodik emberekben, a kommentelőkben. Fáj a lelkemnek ez a sok rosszindulat. Tíz évvel ezelőtt bővebben nyilatkoztam volna róla, akkor még nem jutott el hozzánk ez a sok gyűlölködés a közösségi oldalakon – fejtette ki az énekesnő, akire az izgalmas nyár után mozgalmas ősz is vár.

– Felváltva koncertezek a Romantic-kal, ami már retro zenekarnak számít, és a saját zenekarommal, a Völgyi Zsuzsi Acoustic-kal. Hamarosan a téves vonal is beindul. Ősszel kezdődik egy műsor a TV2-n, amiben én is szerepelek. De erről egyelőre többet nem mondhatok. Mindent a maga idejében – rejtelmeskedett.