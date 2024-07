Gyermekét féltik rajongói – Berki Mazsit nevelési tanácsokkal látták el, pedig nem kérte

Azt gondolhatnánk, hogy meg lehet szokni, ha az embert folyamatosan kioktatják, de van egy pont, amikor betelik az a bizonyos pohár. Berki Mazsi esetében a sokadik eset, hogy nem kért nevelési tanácsokkal látják el. Van, hogy fittyet sem hány a beszólásokra, de megesett, hogy kikérte magának a megjegyzéseket, és bizonyos helyzetekben magyarázkodásra kényszerült.

Berki Mazsi kislánya nevelési módját kifogásolják követői (Fotó: Szabolcs László / hot magazin)

Berki Mazsi luxuséletére irigyek

Mazsi több mint két évvel ezelőtt lett özvegy, 2022. május 6-án hunyt el férje, Berki Krisztián. Mégis a legtöbben a mai napig nem tudják elfogadni, hogy azóta újra rátalált a szerelem Zoltán személyében, akivel ma már közösen nevelik a kis Emmát. Volt idő, amikor megpróbálták titkolni kapcsolatukat, tartva a közvélemény negatív véleményétől, de most már nyilvános sajtóeseményeken is együtt jelennek meg. Sőt! Hamarosan egy televíziós műsorban fognak együtt szerepelni.

A sztáranyuka mondhatni luxuskörülmények között él. Rengeteget utazik párjával külföldre, egyik nyaralás követi a másikat. Hol egy hajóról, hol a tenger mellől, vagy épp Amerikából jelentkezik be a közösségi oldalán. Sokan ezt hencegésnek veszik, és irigyei száma ezáltal csak folyamatosan növekszik. Ez viszont párhuzamosan hozza magával, hogy minden lépésébe belekötnek. Így történt ez most is, ugyanis Mazsi egy kikötőben készült fotót osztott meg, megjegyezve, hogy számára ilyenek a nyár pillanatai.

Mazsi és párja, Zoltán közösen nevelik a kis Emmát (Fotó: Szabolcs László)

„Ti sosem vagytok otthon?”

Ennyi épp elég volt ahhoz, hogy egy újabb „aggódó” követő megjegyezze, nem jó, amit csinál. Legalábbis kislányának nem, aki nemrég múlt csak két és fél éves, és azáltal, hogy édesanyja párjával folyamatosan úton vannak, nem tud kialakítani Emmácskának egy biztos otthont, ahol kialakíthatja a fix napirendjüket.

– Nem rosszindulatú a kérdésem, de ti sosem vagytok otthon?

Csak azt látni, hogy állandóan nyaraltok, vagy belföld vagy külföld…

– Nem gondolod, hogy a kislányod még nagyon kicsi ehhez? Nem alakul ki benne napirend, állandóság és az otthonához való kötődés? – tette fel a kérdést a követő hozzászólásában Mazsinak, akitől természetesen ezúttal sem érkezett válasz.