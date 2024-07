Megvendégeli a magyar válogatottat Gáspár Zsolti

Én már elküldtem neki a faxot, de még nem kaptam vissza választ az MLSZ-től. Innen is üzenem Csányi Sándor elnöknek, hogy szedje össze a brigádot, és küldje lefelé őket. Nagyon szeretném ha ő is lejönne, de Rossi bátyámnak mindenképpen el kéne jönnie, meg a csapatnak és Szoboszlainak is. Levágunk egy birkát, meg egy borjút, nyársalunk, és csinálunk nekik macsánkát ( Nógrád megyében így hívják a paprikás krumpilt - a szerk.). Lesz ott mindenféle kaja, és sütnek az asszonyok rétest. Én nagyon várom őket, remélem elfogadják a meghívást és visszaküldik a faxot