Itt vannak Gáspár Zsolt esküvőjének a részletei – „Demcsák Zsuzsa lesz a tanúm”

Évek óta „ígérgeti” Gáspár Zsolt, hogy újra feleségül veszi szerelmét, akivel 23 évvel ezelőtt váltak el egymástól. A showman egy kisebb kitérő után rájött: a felesége az a nő, aki mellett meg akar öregedni. Zsolti gazda végre elárulta a részleteket a második menyegzőről, kiderült, hogy ki lesz a tanúja, és már külföldi sztárvendégekkel is tárgyal egy esetleges fellépésről, de azt is elpletykálta, hogy nem csak ő házasodik idén. Nemcsak az esküvő előkészületeiről számolt be, hanem azt is elárulta, jelenleg milyen kapcsolatot ápol a bátyjával, Gáspár Győzővel.

Gáspár Zsolt májusban tartja esküvőjét, igazi sztárdömping vonul fel a mulatságon. (Fotó: Szabolcs László)

Dr. Albant is meghívták az esküvőre

– Nagy esküvőre készülünk a kis feleségemmel az idén. Elváltunk, de azóta rájöttünk, hogy nem tudunk egymás nélkül élni. Hatszáz fős lakodalmat tervezünk, világraszóló banzáj lesz. Minden vendéget különleges bánásmódban részesítünk majd, rengeteg kiváló étellel, itallal és süteménnyel kedveskedünk. Demcsák Zsuzsa lesz a tanúm.

Kiváló énekesek és zenekarok húzzák egész éjjel a talpalávalót: Kökény Attila, Nótár Mary, Kis Grófo, L.L. Junior, Charlie és Presser Gábor is tiszteletét teszi a mulatságon.

– Egy világsztárt is meghívtunk, Dr. Albant, tőle egyelőre nem kaptunk visszajelzést. Már a helyszín is megvan, a mátraverebélyi Szentkút, ahová tizenöt lovas kocsival fogunk megérkezni. Gáspár Zsolti esküvője májusban az év durranása lesz! – mesélte lelkesen Győzike fivére.

Gáspár Zsolti és Demcsák Zsuzsa a Farm VIP forgatásán barátkozott össze Fotó: Szabolcs László

Gáspár Zsolt lánya is házasodni készül

Zsolti gazda számára mindennél fontosabb a család, ezért nagy körültekintéssel óvja szeretteit a nyilvánosságtól. Azt nem bánja, ha róla mindenfélét írnak, de a szerettei privát szférája szent és sérthetetlen. Most azonban kivételt tett és bizony azt is elpletykálta, újabb esküvő van a láthatáron.

– A kislányom, Nikol most végez az egyetemen közgazdászként. Amellett, hogy azt tervezi, ösztöndíjjal Kaliforniába megy, házasodni is készül.

És remélem, nem más, mint Győzike fogja szervezni a kislányomék esküvőjét, ő a szíve-lelke az egésznek.

– Ismeri az esküvőszervezés minden sarkalatos pontját, tudja, kivel kell beszélni, és hogyan – mondta a kisebbik Gáspár, majd azt is elárulta, a korábbi nézeteltérések ellenére most kifejezetten jóban van testvérével.

– Ha fúj a szél, behúzódunk, ha jó idő van, kint vagyunk, beszélgetünk. Testvérek vagyunk, nincs olyan probléma, amit ne tudnánk közösen megoldani. Ő néha túlgondolja a dolgokat. Saját bevallása szerint gyógyszerfüggő, és lehet, hogy időnként egy-két tablettával többet vett be a kelleténél. Vagy kevesebbet. De hála a Jóistennek, most jól van, boldog és kiegyensúlyozott – mondta a Star magazinnak adott interjúban a realitysztár, aki másik gyermekéről is ejtett néhány szót.

Zsolt nem titkolja, szívesen lenne már "nagyapó". (Fotó: Szabolcs László)

„Már örülnék egy kis unokának”

– A fiam, Nikolász most huszonkét éves, remek gyerek. Felnőtt férfi lett belőle. Többször megkeresték már a kereskedelmi tévécsatornáktól műsorötletekkel, és ő mindig nemet mondott. A gyerekeim és a feleségem is nemegyszer kaptak felkérést műsorokba, de sosem vállalták. Ők szeretnék megtartani maguknak a privát életüket. Mondjuk, nem is örülnék neki, ha szerepelnének, mert féltem őket a médiától és a bulvártól.

Belőlem lehet bolondot csinálni, ha megfizetik, ugrálok reggel kilenctől este tízig, de a családom magánélete tabu.

– Csinálják mások! – szögezte le Zsolti, aki örömmel kezdene bele az élete következő fejezetébe.

– Már örülnék egy kis unokának, szívesen lennék nagypapó. De a gyerekek előbb végezzenek az iskolákkal, képezzék magukat, keressenek pénzt, éljenek, aztán vállaljanak babát. Mindennek megvan a rendje az életben – mondta.