Hajdú Péter: Megkönnyeztem a találkozást Lajcsival

Hajdú Péter nem titkolja, izgatottan készült a most pénteken bemutatásra kerülő Frizbi felvételére, hiszen a napokban hazatérő Galambos Lajos birtokára volt hivatalos. Oda, ahol a trombitaművész még hosszú-hosszú hónapokat tölt majd anélkül, hogy túl gyakran átlépné a kaput kifelé, hiszen reintegrációs őrizetben tölti le a börtönbüntetéséből visszamaradt időt. A Bors arra volt kíváncsi, hogy Hajdú Péter milyen érzésekkel a lelkében vett búcsút barátjától az interjú után.

Hajdú Péter nem küzdött a könnyeivel, elengedte őket (Fotó: YouTube)

Sokkal jobban van Galambos Lajos

– Nem kérdés, hogy izgatott voltam, hiszen Galambos Lajost nyugodt szívvel nevezhetem a barátomnak, akit több mint húsz éve ismerek és kedvelek is - mondta a Borsnak Hajdú Péter.

Annak nagyon örültem, hogy sokkal jobb állapotban van most, mint a bevonulása idején.

Ez egyébként látszik is rajta, annak dacára, hogy a barátai, a családja és eleinte ő maga is tartott attól, hogy sem a COPD, sem pedig a gyomorbetegségét nem fogják tudni megfelelően kezelni, kordában tartani. Szerencsére mindenki tévedett. Persze most, hogy bizonyos napokon elhagyhatja a birtokát és a saját orvosaival kezeltetheti magát, sokkal jobb lesz a helyzet, de így is le a kalappal a büntetés-végrehajtásban dolgozó orvosoknak és ápolóknak egyaránt – kezdte lapunknak Hajdú Péter, aki felidézte a beszélgetés legmeghatóbb pillanatát is.

Galambos Lajos már szeretne túllépni a történteken (Fotó: YouTube)

„Ő maga lezártnak tekinti”

– Nem szeretnék részletekbe bocsátkozni, de akik péntek este ott lesznek Lajcsival és velem a YouTube-premieren, látni fogják, hogy a beszélgetés egy pontján nem csak hogy könny szökött a szemembe, de gyakorlatilag el is sírtam magam, csakúgy, mint Galambos Lajos. Az egész beszélgetést körüllengte valami nagyon bensőséges hangulat – magyarázta Péter, aki próbált elvonatkoztatni attól, hogy szoros kapcsolat fűzi interjúalanyához, így természetesen kemény kérdéseket is feltett Lajcsinak. – Az alapérzéseimet félretéve próbáltam sok mindent tisztázni Lajcsi nyolc éven át zajló büntetőügyével kapcsolatban.

Ugyanakkor ő maga lezártnak tekinti élete ezen szakaszát, hiszen már túl van a nehezén, vagyis előre kell tekintenie.

Ezt én meg is értem… – fogalmazott a műsorvezető, aki hozzátette, biztos benne, a közönség rehabilitálná a trombitaművészt, ha a büntetése teljes letöltése után úgy döntene, visszatér a színpadra.