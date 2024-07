Élet a börtön után: Megszólalt a sztárjósnő Lagzi Lajcsi jövőjéről

Lagzi Lajcsi 2022 decemberében kapta meg az ítéletét a víz-, gáz- és áramlopási ügyében, amiben 3 és fél év börtönbüntetésre ítélték. Végül összesen egy évet és két hónapot töltött a rácsok mögött, ám most vége a bezártságnak! A trombitást ugyanis július 2-án kiengedték, így a legforróbb nyári hónapot már biztos nem a hűvösön tölti.

Lagzi Lajcsi kijött a börtönből (Fotó: Végh István)

Lagzi Lajcsi gyógyíthatatlan betegséggel küzd

A zenész az úgy nevezett COPD betegséggel, más néven tüdőtágulattal küzd, ami sajnos gyógyíthatatlan. Lajcsi már bevonulása előtt is emiatt kérvényezte, hogy házi őrizetben tölthesse le a teljes büntetést, mert ügyvédeivel úgy gondolták, nem lehetséges a börtönbeli körülmények között ápolni őt. Ezt akkor a bíróság elutasította, így be kellett vonulni a börtönbe. Ennek ellenére a cellájában egy napot sem töltött el, hiszen végig a berettyóújfalui börtönkórházban kezelték. Azt, hogy végül a betegsége miatt engedték-e ki egyelőre nem tudni, de úgy tűnik, a hátralévő két év négy hónapot már otthonában, nyugalomban, úgy nevezett reintegrációs őrizetben töltheti.

A rajongók kitartanak Lagzi Lajcsi mellett (Fotó: Szabolcs László)

Megszólalt a sztárjósnő a Dáridó atyjának jövőjéről

Egy börtönből szabadult híresség jövője sokszor kérdéses, még akkor is, ha annyian szeretik, mint Galambos Lajost. De vajon Lajcsi könnyedén vissza tud majd integrálódni a társadalomba? És vajon visszatér-e a zenéléshez. A Bors megkereste az ország egyik legismertebb jósnőjét, Lénárt Évit, aki a kártyákba pillantva a következőket mondta Lagzi Lajcsi jövőjéről.

– Lajcsi egészségi állapota javulni fog, jobb lesz a közérzete, de más ember lett belőle, mint aki volt, sokkal zárkózottabb lett és ez a karrierjére is ki fog hatni. Sokat kell küzdenie majd azért hogy újra az emberek szeressék, tiszteljék, bár van egy réteg a rajongótábora, aki hisz benne, hogy nincs vége a zenélésnek. Ők drukkolnak neki, rengeteg olyan levelet fog kapni tőlük, amik erőt adnak majd neki. Szóval nem lesz neki könnyű, de a nehezén már túl van

- mondta bizakodóan Lénárt Évi, aki korábban a Dancing with the Stars legutóbbi évadának győztesét is megjósolta.