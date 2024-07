Szerelmek helyett szívfájdalmakkal teli a nyár: Galambos Boglárka, L. L. Junior és a Házasság első látásra sztárja is szakított

Számtalan szakítás után most végleges lehet a búcsú (Fotó: Máté Krisztián)

Miss Mood és Rico titokban szakíthatott

De egy másik zenészpár kapcsolata is zátonyra futott. Miss Mood, azaz Mező Dorottya mindig is kényesen ügyelt arra, hogy a magánélete ne kerüljön a rivaldafénybe, éppen ezért sosem jelentette ki azt, hogy Ricóval, vagyis Vaszil Erikkel egy párt alkotnak. A rajongók azonban tényként kezelték szerelmüket, mint ahogy most azt is biztosra veszik, hogy hűtlenség verhetett éket közéjük. A sztárpár ugyanis kikövette egymást a közösségi oldalakon – ahogy már említettük, ez a mai világban egyenes következménye egy nagy civakodásnak.