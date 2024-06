„Engem a hideg is kirázott” - Hátborzongató balesetet szenvedett a magyar énekesnő

Miss Mood nevét az ország a Sztárban Sztár műsorában ismerte meg igazán, de az énekesnő a televíziós szereplése után is óriási népszerűségnek örvend. Sőt, a közösségi médiában is az egyik legaktívabb előadó, aki rendszeresen osztja meg a nagyvilággal, hogy éppen mi történik vele. Ezúttal is így tett, ám most egy olyan hátborzongató sztorival rukkolt elő rajongói számára, aminek sajnos szörnyű vége is lehetett volna.

Miss Mood hátborzongató történetet mesélt el (Fotó: Bors)

Miss Mood: Volt egy rossz megérzésem

Az énekesnő bevallotta, hogy általában be szoktak jönni a megérzései, és ez így volt a legutóbb is. Éppen egy koncertre mentek az egyik nap, ám Dóri már napközben úgy érezte, hogy valami nem oké. Mindenesetre ezt az érzést megpróbálta kizárni, ám aztán megtörtént a baj...

– Teljesen átlagos napnak indult, együtt ebédeltünk a családdal. Kérdezték közben, hogy várom-e a koncertet, amire este megyünk. Ekkor voltam úgy, hogy őszintén elmondom nekik, hogy van egy rossz megérzésem az estével kapcsolatban. Nem tudtam megmagyarázni, hogy miért, de reméltem, hogy nem lesz semmi baj. Ezután már nem is volt eszembe ez a rossz érzés, megvolt a koncert, nagyon jól éreztük magunkat és haza indultunk – mesélte a TikTok-videójában Miss Mood. Ezen a ponton azonban óriásit változott a történet, hiszen a baj ekkor érkezett. Egy másik autó formájában.

Megyünk haza az úton kocsival, amikor oldalról bumm, belénk jött egy autó. Hatalmas csattanás, nekünk nem lett semmi bajunk, de a kocsi eléggé összetört. Nem sokkal később jutott eszembe a megérzésem, ami ezek szerint nem csalt. Engem a hideg is kirázott

– árulta el az énekesnő, akinek szerencsére semmi baja nem lett, csak sokkot kapott a történtek után. Illetve azóta jobban hallgat a megérzéseire is.