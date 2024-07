Fotó bizonyítja: kislányával hagyta el az országot Krausz Gábor

Krausz Gábor tündéri fotót tett közzé az Instagram-oldalán! A sztárséf a repülőtérről jelentkezett be, ám nem egyedül: ott volt vele kislánya is, Hannaróza. Arra egyelőre nem derült fény, hogy az apa-lánya páros mégis hova tarthat, de az biztos, hogy alaposan felkészültek az utazásra.

Fotó: Dunántúli Napló / Löffler Péter

Kislányával utazott el Krausz Gábor

Krausz Gábor minden szabadidejét kislányával tölti

Nem csoda, hogy a séf és a gyermeke még nyaralni is együtt járnak, akár kettesben is, hiszen a kapcsolatuk nagyon szoros. Gábor, amikor csak teheti találkozik Hannarózával, ebben pedig Mikes Anna is partner. Legyen szó csak egy délutáni fagyizásról vagy egy közös utazásról. Ezúttal viszont nagyon úgy néz ki, hogy csak kettecskén ültek repülőre Krauszék.

– Általában a hétvége mindkettőnknek szabad, de akkor van nálunk Hanni. Olyankor hármasban szervezünk közös programokat. Hétköznaponként pedig esténként filmeket nézünk, beszélgetünk, együtt főzünk. Nem azt mondom, hogy otthonülők lettünk, de mivel rengeteget utaztunk az utóbbi időben, sok emberrel találkoztunk, nagy volt a zaj körülöttünk, most jólesik a csend, a nyugalom – nyilatkozta korábban a hot! magazinnak Krausz.

Fotó: Instagram

Kislányával indult útnak Krausz Gábor

Annával beutazzák a világot

Kijelenthetjük, hogy Mikes Anna és Krausz Gábor szerelme lángol, és minden időt kihasználnak arra, hogy közös élményeket szerezzenek. Nemrég például Szicíliában is megfordultak, de a Balatonon és vidéken is eltöltöttek pár napot. Ez viszont még nem minden, hiszen a nyárnak nincs még vége...

Hála Istennek, ez egy ilyen nyár lesz! Nagyon sok helyre megyünk együtt. Anna abszolút partner abban – és ezt imádom benne –, hogy nemcsak nekem teremtett otthont, hanem Han­ni­nak is, ez pedig csodálatos

– mesélte Gábor pár hete a hot!-nak.