Mint egy tündérmese: ilyen gyönyörű családot alkot Krausz Gábor, Mikes Anna és Hannaróza

Krausz Gábor és Mikes Anna szerelme szinte tündérmesébe illő. A párt még a TV2 Dancing with the Stars című műsorában a közös munka hozta össze. Bár sokáig igyekeztek titokban tartani végül mindenki nagy örömére felvállalták szerelmüket. Gábor és Anna ritkán, de megosztanak egy-egy képet a meghitt pillanataikról. A kommentelők pedig ilyenkor elolvadnak a páros boldogságától.

Mikes Anna és Krausz Gábor szerelme hatással van az emberekre. (Fotó: Instagram)

A hétvégi jó időt kihasználva Anna és Gábor együtt töltötték a hétvégéjüket, amiről fotót készített. A sztárséf Instagram-történetében kislánya, Hannaróza és táncos szerelme kézen fogva sétálnak a Richter Safari Parkban az állatok mellett. Míg Anna a nyári hőség miatt egy lenge kék színű ruhában volt, addig Krausz Gábor és Tóth Gabi közös kislányából csak egy hatalmas oroszlános hátizsák látszik.

Cuki fotót készített Krausz Gábor a két legfontosabb nőről az életében.

(Fotó: Instagram/Krausz Gábor)

Rengeteget változott Krausz Gábor a szerelme hatására

A Dancing with the Stars győztese nem is titkolja, hogy a műsor és Mikes Anna teljesen megváltoztatták. Bár csak később jöttek össze Mikes Annával, Krausz Gábor lapunknak már a Dancing elején azt mondta: lefogyott 12 kilót, de nem ez a legfontosabb, hanem hogy jó irányban van, minden más is jól alakul.

Megtanultam, hogy higgyek magamban, és bízzak meg abban, aki nekem jót akar. És azt is, hogy bármire képes az ember, hogyha időt, munkát, energiát fektet bele, akkor tényleg bármi megtörténhet

— vallotta be Krausz Gábor korábban a Borsnak.