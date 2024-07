Exe anyáskodik Ben Affleck felett, örökké számíthat rá

Nem csak Ben Affleck és Jennifer Lopez számára voltak nehezek az elmúlt hónapok: a színész előző felesége, Jennifer Garner rengeteg időt töltött kiborult exe pátyolgatásával.

Ben és Jennifer Garner közösen nevelik gyerekeiket, például együtt mennek a kisfiuk kosármeccseire – Fotó: hot! magazin/NORTHFOTO

– Garnernek kezdettől kétségei voltak afelől, hogy Ben és JLo újrázása sikerül-e. A legnagyobb gondja most mégis az, hogy Ben jobban kivan, mint korábban – árulta el egy bennfentes a Life&Style-nak. – Már kilenc éve elváltak, ám a jószívű Jen­ni­fer a közös gyerekeik miatt is felelősséget érez az exférje iránt. A 2015-ös szakításuk után hagyta, hogy Ben a vendégházban lakjon, közel a gyerekekhez, 2018-ban pedig többször is maga vitte be a rehabra. Igyekezett egészséges távolságot tartani Bennel, amikor az 2022-ben elvette JLót, csakhogy az exférje továbbra is bevonta a privát ügyeibe, mivel Garner jobban ismeri őt, mint ő saját magát!

Ben minden búját-baját exfeleségével beszéli meg – Fotó: hot! magazin/GETTY IMAGES

Jennifer Garner: Ben Affleck bonyolult fickó, mégis ő életem szerelme

Affleck és Lopez a 2000-es évek elején jegyesek voltak, ám 2003-ban szakítottak. 2021-ben kibékültek, két éve megesküdtek, Garner mégis a mai napig nagyobb összhangban van Bennel, mint az Lopezzel – talán mert Jen sosem szűnt meg szeretni az exférjét. Egy évvel a válásuk után ezt be is vallotta.

– Nélküle nem született volna meg a három srácunk és a sok szép közös élmény, ami csak a miénk – mondta akkor a színésznő a Vanity Fairnek. – Ben Affleck bonyolult fickó, mégis ő életem szerelme.

Hat évvel ezelőtt Jennifer is új társra lelt: a párja John Miller, a CaliGroup vezérigazgatója, aki szintén tiniket nevel az exével. A Bennel kialakult helyzet kissé megterheli a kapcsolatukat, de John megértő, mert tudja, hogy Jennek mekkora szíve van – ez is az egyik ok, amiért annyira szereti.

– Garner reméli, hogy Aff­leck is talál valakit, aki feltétel nélkül szereti majd – tette hozzá a bennfentes. – Az exférje ezután is mindig számíthat rá, de Jen most már a szeretteire és a jövőjére akar koncentrálni. Tudja, hogy ő is megérdemli a boldogságot.