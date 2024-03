Mik ki nem derülnek: Ben Affleck titoktartásra kötelezte Jennifer Lopezt - Videó

Több mint két évtized telt el azóta, hogy elkezdődött Hollywood egyik legérdekesebben alakuló szerelmi története: Jennifer Lopez és Ben Affleck 2002-ben találkozott először a Gengszter románc forgatásán, amiből valódi románc szövődött, és az eljegyzés sem váratott magára sokáig, ám 2004-ben mégis elváltak az útjaik.

Jennifer Lopez és Ben Affleck a Gengszter románcban (Fotó: Warner Home Video)

Szakításukat követően mindketten új párra találtak, és külön családot alapítottak. Lopez 2004-től egy évtizeden át élt házasságban Marc Anthony-val, akitől ikrei születtek, míg Affleck 2005 és 2018 között Jennifer Garnerrel kötötte össze az életét, akivel három közös gyermekük van. Ám 17 évvel később ismét egymásra találtak, tavaly pedig össze is házasodtak.

JLo azóta egyetlen pillanatra sem takargatja kapcsolatukat, sőt, az énekesnő új kislemeze, a The Greatest Love Story Never Told szövege szinte mindent elárul szexuális életükről is. Úgy tűnik azonban, hogy férje ezt most megelégelte: a Mirror szerint arra kérte, hogy a jövőben ne használja fel kapcsolatuk intim részleteit zenei karrierje építgetésére.

Ben könyörgött neki, hogy ne menjen bele ilyen élénk részletekbe, de Jen nem hallgatott rá. Kezdettől fogva világossá tette, hogy meg fogja osztani közönségével, milyen szenvedélyes és intenzív a szerelmi történetük, ami viszont Bennek túl sok, ő ezt megaláztatásként éli meg

- árulta el egy bennfentes ismerősük.

A sármos színész ráadásul attól is tart, hogy felesége kitárulkozása rosszul érinti az előző házasságából született gyermekeit.