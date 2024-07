Ezt is megértük: Brad Pitt a párja kedvéért még fürdeni is hajlandó

A 34 éves Ines de Ramon a 60 éves Brad Pitt első komoly barátnője, amióta a színész 2016-ban szakított Angelina Jolie-val. 2022-ben kezdtek randevúzni, miután a nő 2019-ben kötött házassága Paul Wesleyvel szintén válással végződött.

Brad Pitt a szerelme kedvéért újra rendszeresen zuhanyzik (Fotó: Getty Images)

Brad Pitt sokszor hagyta ki a zuhanyzást

Brad és Ines sokáig titkolták a kapcsolatukat. Csak 2023 elején ismerték be, hogy együtt vannak, amikor a Page Six fotókat szerzett róluk, amint együtt napoztak a mexikói újévi vakációjukon. Az Oscar-díjas színész és az ékszertervező egy év randizás után idén februárban összeköltöztek, és azóta nagy változások következtek be a közös életükben.

– Brad végre felhagyott néhány kellemetlen szokásával Ines kedvéért – mondta egy bennfentes az In Touchnak. – Korábban eléggé hanyag volt a fürdés és a hajmosás terén. Csak akkor használt némi szappant, ha zuhanyozott, és sosem volt hajlandó dezodort vagy parfümöt tenni magára. Pedig izzadós, vagyis a közelében lévők gyakran szenvedtek a testszagától. A múltban kibírt egy-két napot is fürdés nélkül, ám Ines miatt megváltozott. A kedvenc közös hobbijuk a jóga, ami után együtt zuhanyoznak, vagy megmártóznak a medencében. Brad jobban odafigyel az öltözködésére is, és már nemcsak parfümöt, de fogselymet is használ! Gyakran rendelnek otthonra páros masszázsokat, arckezeléseket; Brad személyi higiéniája jelenleg tökéletes, és ennek mindenki örül.

Ez jelentős előrelépés a kapcsolatukban; boldogabbak, mint valaha. Az egymás iránti hosszú távú elkötelezettségüket az is bizonyítja, hogy jó ideje próbálkoznak a szülővé válással.

Még nem jártak sikerrel, de tovább próbálkoznak

– tette hozzá az informátor. – Brad nagyon szomorú, amiért megromlott a kapcsolata a gyerekeivel, ettől függetlenül szeretne családot alapítani a mostani párjával. Vágyik egy közös kisbabára, akinek szerető édesapja lehet.