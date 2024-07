Brad Pitt pénteken is a Hungaroringen kezdett - Fotók

Brad Pitt, amerikai színész is a Hungaroringen van. Az amerikai filmsztár a jövőre megjelenő filmjéhez forgat jeleneteket és már fel is tűnt a boxutcában, csütörtökön és pénteken is látható volt a Magyar Nagydíjon.

Fotó: Czeglédi Zsolt

Brad Pitt lesz a főszereplője, a Lewis Hamilton, hétszeres Forma-1-es világbajnok filmgyártó cége által gyártott szuperprodukciónak. A színész egy visszavonult pilótát játszik majd. A filmhez részben Magyarországon forgatják a jeleneteket.

Pitt egy budapesti luxusszállodában lakik, és pénteken egy farmerben, pulloverben és napszemüvegben tűnt fel a mogyoródi helyszínen.