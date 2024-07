"Azt beszélik, babát vár!" - Berki Mazsi fotója felrobbantotta a netet

Berki Mazsi két évvel ezelőtt a nulláról építette újra az életét, hiszen májusban elvesztette a férjét, Berki Krisztiánt. Az özvegy nehezen dolgozta fel a történteket, a veszteséget követően elzárkózott a nyilvánosság elől, befelé figyelt, és kislánya, Emma boldogsága volt számára a legfontosabb. A szerelem azonban - mint tudjuk - nem válogat, a legváratlanabb időpontban tud rátalálni az emberre, és ez Mazsi esetében is így volt...

Berki Mazsi terhes? Egy fotó miatt pletykálnak a netezők (Fotó: Szabolcs László)

Berki Mazsi terhes?

A sztáranyukáról 2022 őszén reppentek fel az első pletykák, hogy ismét rátalálhatott a szerelem. Bár Mazsi eleinte próbálta titkolni új kapcsolatát, végül a nagyvilág előtt is vállalta, hogy újra boldog, ám párja arcát ekkor még direkt nem mutatta meg. Majdnem egy évnek kellett eltelnie, hogy megismerhessük Zoltánt, akit azóta már büszkén vállal a fotóin is Mazsi. Láthatóan nagy az összhang köztük, éppen ezért a rajongók nagy része már arról fantáziál, hogy hamarosan a lánykérésre és az esküvőre is sor kerülhet. Na, meg persze a közös babára is...

A sztáranyuka remekül tud időzíteni, ugyanis a legújabb fotójával alaposan felkavarta az állóvizet. Történetesen a baba témában. Mazsiék ugyanis a Balatonon nyaralnak, ahonnét egy szerelmes képpel jelentkeztek be, ám sokaknak feltűnt, hogy az anyuka indokolatlanul takarja a pocakját. Valami oknál fogva a Balatonfüred felirat került oda, ráadásul még Zoli is öleli. Mondanunk sem kell, hogy azonnal beindultak a pletykák.

Azt beszélik, babát vár

– osztotta meg a képet valaki a Redditen, majd záporoztak az egyetértő és cáfoló kommentek.

– Az tény hogy takargatja a hasát hirtelen. Eddig meg nagyon büszke volt az alakjára.

– Mondjuk az érdekes, hogy a hely, ahol vannak, tiszta véletlenül pont a hasára került – írták, ám akik a várandósságra tippelnek, valószínűleg nagyot tévednek, hiszen Mazsi nemrég nyilatkozott arról, hogy egyelőre nem szeretnének Zoltánnal közös gyermeket. Inkább kiélvezik az időt, amit együtt tölthetnek.